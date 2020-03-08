В Петербурге силовики штурмом взяли квартиру судьи, рядом с которой найден труп 14-летнего школьника

В Петербурге в Колпино люди наблюдают необычную картину. Сотрудники СОБРа штурмуют квартиру судьи кассационного суда Виталия П. Рядом с его квартирой нашли труп 14-летнего школьника. Подросток был убит выстрелом в голову. Парень был другом сына судьи. Правда, на момент прибытия силовиков все владельцы квартиры служителя Фемиды исчезли.

- Из материалов уголовного дела следует, что 7 марта 2020 года в парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы, - сообщает ГСУ СКР по Петербургу. - На место происшествия незамедлительно выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Сейчас ищут сына судьи. Он одного возраста с убитым. Ведется розыск.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полиция пока не нашла подозреваемого.