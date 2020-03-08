"Знакомые женщины сами оставляли мне детей": как педофилы из даркнета ищут жертв в реальности

На протяжении вот уже по меньшей мере десяти лет в даркнете - сегменте Интернета, который недоступен обычным браузерам и поисковикам, - существуют анонимные форумы педофилов. Любители мальчиков и девочек делятся секретами «соблазнения» и историями «развлечений» с пятилетними детьми, рассуждают о том, что педофилия - это полезно, и дают советы «начинающим». «Комсомолка» разбиралась, почему это происходит в паре кликов мышкой от нас и никто из правоохранителей этого не замечает?

«РЕАЛЬНЫХ ПЕДОФИЛОВ - НЕ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ»

В предыдущей части нашего материала мы рассказали о том, как работают тайные форумы педофилов в даркнете и провели эксперимент - зарегистрировались на одном из форумов и попытались разговорить местных обитателей. Один из них - тот, что давал нам больше всего советов - по счастью, оказался типом разговорчивым. Педофилом, по словам анонима, он себя ощущает с 14 лет. Сколько ему сейчас, мужчина не ответил, но судя по некоторым сообщениям – не больше тридцати.

- Есть знакомые женщины с детьми - они любили на меня оставлять детей, - рассказывает он. - С животинкой гуляю, зазывал и к себе домой мышек посмотреть. Просто на детской площадке или в парке сижу. Если находиться в окружении детей, кто-нибудь да обращает внимание. А моя задача это внимание занять.

Любители помладше охотно делятся советами по соблазнению детей...Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Вместе с тем наш собеседник рекомендует не строить иллюзий: далеко не все, что пишут на форуме – правда, а «практикующих» педофилов так и вовсе меньше половины. Успокаивает это откровение, впрочем, мало – самого факта существования такого сообщества, да еще и больше семи лет подряд, достаточно, чтобы покрыться холодным потом.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как наказать и вычислить извращенцев?

Эксперты по кибербезопасности про педофильские сайты в даркнете, разумеется, знают. Но вместе с тем открыто признают: бороться с ними очень сложно.

- Люди, которые сидят на этих форумах, совершенно реальные, - говорит заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Никитин. - Но в даркнете нет даже ip-адресов в привычном понимании этого слова. Невозможно даже понять, где географически размещены сервера, на которых работает какой-то конкретный сайт. Поэтому отследить все это и закрыть крайне трудно.

Вместе с тем, по словам Никитина, «трудно» не значит «невозможно». Порой случается так, что администраторы или хостеры сайтов допускают ошибки и выдают себя. Задача правоохранительных органов - вовремя эти ошибки заметить и обернуть себе на пользу.

- Даркнет - это на самом деле яркий пример того, что если взяться за какую-то проблему всем миром - в прямом смысле этого слова, - то ее можно без особых проблем решить, - уверен наш собеседник. - Еще в середине девяностых детское порно, например, можно было без труда найти и в обычном Интернете. Но где-то с 2005 года это все совместными усилиями разных стран удалось задавить. И сейчас такой контент найти в общем доступе невозможно.

...и рассказывают собственные мерзкие истории.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

По словам другого эксперта, главы Агентства кибербезопасности Евгения Лифшица, дело осложняется еще и тем, что российская правоохранительная система зачастую работает «по факту». Чтобы привлечь пользователя педофильского форума к ответственности, нужно, чтобы кто-то написал на него жалобу или заявление в полицию.

- Даркнет очень большой, - констатирует Лифшиц. - Можно даже сказать, необъятный. И правоохранительные органы просто не могут контролировать его полностью. К тому же непонятно, действительно пользователи этого форума делали что-то, о чем пишут, или просто фантазируют. Они ведь, условно говоря, не изготавливают и не распространяют детскую порнографию, по крайней мере, открыто. Должен быть прецедент, на базе которого начнется расследование.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ?

Людмила ПОЛЯНОВА, психоаналитик:

- Первое и главное - уделять ребенку достаточно внимания, следить за ним, отмечать изменения в его настроении и поведении. Если вы чувствуете, что ваши сын или дочь стали замкнутыми, нелюдимыми или, наоборот, что они хотят вам что-то сказать, но не могут, - обязательно поговорите с ними, вызовите их на откровенность. Только делать это нужно мягко, не ругая и не критикуя.

После нашего вопроса на форуме развернулось бурное обсуждение.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Еще один важный момент - расходы. Родители должны контролировать наличие карманных денег у ребенка и знать, что он может себе на них позволить, а что нет. Если у ребенка появились какие-то дорогие вещи, если кто-то делает ему дорогие подарки - это уже повод не просто беспокоиться, а бить во все колокола.

Но самое главное - заранее объяснить ребенку, что такое явление есть и что его нужно опасаться. Даже если к этому нет никаких предпосылок, провести беседу все равно необходимо. Мы же учим детей, как правильно переходить дорогу, верно? Здесь работает тот же принцип.

Никаких заготовленных фраз и речевых конструкций здесь быть не может - всегда нужно принимать во внимание возраст ребенка, пол, его индивидуальные особенности. Но в любом случае первое, что нужно сказать, это «что бы с тобой ни случилось - даже если тебе кажется, что ты сделал что-то ужасное или постыдное, - ты должен прийти к нам и рассказать об этом. Мы всегда будем на твоей стороне и будем тебя защищать». А потом в приличной, корректной форме объяснить, что есть такие взрослые, которые ведут себя с детьми неподобающим образом - посягают на них и домогаются. Я вас уверяю, что современные подростки благодаря тому же Интернету достаточно развиты, чтобы понимать это слово. Рассказать, что сексуальные отношения между взрослыми - это нормально, а между взрослым и ребенком - нет. И если какой-то мужчина или женщина будет проявлять к ребенку нездоровый интерес - задаривать, предлагать конфеты, игрушки, приглашать в кафе или тем более звать к себе домой, - это очень опасно. В моей практике было много случаев, когда заранее проведенная беседа с ребенком помогла уберечь его от настоящей трагедии.

Лишнее напоминание - незнакомым мужчинам, которые навязчиво интересуются вашими детьми, доверять не стоит.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ПЕДОФИЛИЯ - ЭТО БОЛЕЗНЬ»:

Доктор медицинских наук, психиатр Михаил Клюшин:

- Педофилия - это психическое расстройство, официально внесенное в Международную классификацию болезней. Однако проблема в том, что даже когда мы по роду деятельности общаемся с педофилами, ничего криминального, настораживающего в их облике или поведении, зачастую, не прослеживается. Это обычные люди - как правило, довольно умные, амбициозные, склонные к получению новой информации. Этим, кстати, в большой степени объясняется их владение детской психологией.

Докопаться до истины удается только в процессе беседы. Как правило, к педофилии приводит разочарование в жизни, острое чувство неустроенности. К примеру, человек мечтал добиться каких-то громких успехов в карьере, поставил себе какую-то высокую планку, а у него ничего не получилось. И он принялся искать каких-то острых ощущений, несвойственных для его личности. Принцип получается такой - «а что мне еще в этой жизни терять?». Размываются морально-этические установки. Когда мы их спрашиваем, понимают ли они, что испортили жизнь не себе даже, а ни в чем не повинному ребенку, они отвечают: «ничего страшного, эти дети вырастут хорошими людьми, и ничего с ними не случится». Это, конечно, неправда. Педофилия всегда приводит к тяжелым психологическим травмам у детей.

Что касается того, почему современные педофилы «сбиваются в стаи»в даркнете - это в психологической природе человека. Даже если он делает что-то незаконное, ему легче от осознания того, что он не один, что есть люди, разделяющие его склонности. Это распространяется не только на педофилию, но и на другие виды преступлений.

За педофилию в России предусмотрена уголовная ответственность.Фото: Олег ЗОЛОТО

«СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ НЕТ»

Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофила!»:

- К сожалению, со стороны МВД системной работы с такими сайтами и форумами сейчас не ведется. Причина – нехватка ресурсов и, в общем-то, отсутствие такой задачи. Нет заявления – нет дела. Но даже если заявление есть, не факт, что кто-то будет его всерьез, полноценно отрабатывать. Потому что единственное, на что, зачастую, смотрят наши полицейские – есть на ресурсе в Сети детское порно или нет. А современные педофилы – за исключением, наверное, только самых тупых – разумеется, не будут в открытую его смотреть или им делиться.

Между тем раскрытие педофила – это серьезная агентурная работа. Могу сказать по личному опыту: на отработку одного завсегдатая педофильских ресурсов, зачастую, уходит в районе полгода. Внедриться, завести знакомство, вывести на разговор, втереться в доверие – это все не укладывается в рамки рабочего дня, этим нужно заниматься буквально сутками, с утра до ночи. Так делается, например, в США, где сотрудники ФБР действительно сидят на форумах и «выдергивают» оттуда пользователей – но не у нас.

Но опять же – это не вина правоохранительных органов. У нас так устроен закон. Я в свое время пять лет билась за то, чтобы на государственном уровне ввести запрет на пропаганду педофилии. Преследовать за призывы к снижению возраста согласия, распространение специальных педофильских «учебников» и «руководств». Но воз и ныне там.

КОНКРЕТНО

До пятнадцати лет тюрьмы

За педофилию в России предусмотрена уголовная ответственность. Сексуальный контакт с ребенком, не достигшим двенадцати лет, приравнивается к изнасилованию, поскольку такой ребенок находится в состоянии беспомощности и не понимает, что с ним происходит. Максимальная ответственность - лишение свободы на срок до 20 лет.

Половые сношения (не путать с изнасилованием!) с детьми от четырнадцати до шестнадцати лет грозят преступнику 4 годами лишения свободы. С детьми от двенадцати до четырнадцати лет - 15 годами. За «развратные действия» (то есть без непосредственного сексуального контакта) педофилу в зависимости от возраста жертвы светит от 3 до 8 лет тюрьмы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Чтобы прояснить ситуацию с тайными сообществами педофилов до конца, мы отправили запрос в главное управление МВД России по Санкт-Петербургу. Как только ответ будет получен, мы так же опубликуем его в рамках нашего большого расследования.

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