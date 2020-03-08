2020-03-08T17:29:07+03:00
Звезды

«Пусть наши принцы носят нас на руках!»: звездные актрисы поздравили всех женщин с праздником весны

Трогательные пожелания знаменитости опубликовали на страницах своих микроблогов в Instagram
Ольга МЕДВЕДЕВА@radio_kp
Поделиться:
Комментарии: comments2
Российские звезды поздравили всех женщин с 8 марта. Фото: СОЦСЕТИРоссийские звезды поздравили всех женщин с 8 марта. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая сейчас проходит оздоровительный курс под Петербургом поделилась архивным снимком с дочерью Ольгой и сообщила поклонникам: «Я умею любить, быть ответственной, терпеливой и заботливой, значит у меня сегодня Праздник! Всем женщинам любви и радости от этой любви! И мне»

Лариса Гузеева поделилась архивным фото с дочкой. Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Гузеева поделилась архивным фото с дочкой. Фото: СОЦСЕТИ

Звезда «Мажора» Карина Разумовская философски подошла к празднику 8 марта, понимая, что все относятся к нему по-разному.

«Для кого-то это чуть ли не главный праздник в году, для кого-то это день «Клары и Розы» (Клара Люксембург и Роза Цеткин - прим. редакции). В любом случае, это прекрасный повод напомнить женщинам о том, что они прекрасны. Сильные и хрупкие, мудрые и наивные, с веснушками и без, любого возраста, любой национальности, любого возраста, любого роста, все без исключения ... Женщины, вы прекрасны!!! С праздником!» - написала актриса в микроблоге

Карина Разумовская немного пофилософствовала. Фото: СОЦСЕТИ

Карина Разумовская немного пофилософствовала. Фото: СОЦСЕТИ

Елизавета Боярская получила в подарок от близких цветы и домашний пирог, который специально для нее испекли Максим Матвеев вместе со старшим сыном Андреем.

«Настроение выдающееся! Когда дома 3 мальчика и одна девочка, сами понимаете, 8 марта - основательный праздник. Спасибо, мои ненаглядные! Девочки, с 8 марта! Коня на скаку, в горящую избу - это все хорошо, но пусть нам чаще удается быть легкими, беззаботными, веселыми, нежными, беззащитными и хрупкими! Весна идет! Ура!!!» - поздравила всех Елизавета.

Елизавете Боярской испекли вкусный домашний пирог. Фото: СОЦСЕТИ

Елизавете Боярской испекли вкусный домашний пирог. Фото: СОЦСЕТИ

Елена Воробей опубликовала совместный снимок с Яной Чуриковой из аэропорта, сообщив, что сама они летит гастролировать в Архангельск, а Яна - в Сочи. Жизнь артисток проходит в пути. Но 8 марта не отменяется.

«Дорогие и самые прекрасные девушки, женщины, дамы, мамочки, бабушки, прабабушки! С праздником нас, ура! Счастья нам, радости, исполнения желаний, вне зависимости от их дерзости, море позитива и океан любви! Да пребудет рядом с каждой из нас нормальный такой волшебник, мудрец, наша золотая рыба, стальной нерв и здравый смысл. И пусть наши принцы носят нас на руках как можно чаще, сколько бы мы при этом ни весили, ибо не бывает полный женщин, бывают хилые мужики», - высказалась пародистка.

"Пусть наши принцы носят нас на руках как можно чаще", - пишет Елена Воробей. Фото: СОЦСЕТИ

"Пусть наши принцы носят нас на руках как можно чаще", - пишет Елена Воробей. Фото: СОЦСЕТИ

Актриса и певица Зара поделилась с поклонниками фотографией, на которой она позирует в красивом длинном платье оттенка желтых тюльпанов. И написала поздравительный пост: «Милые, прекрасные девушки, от всего сердца поздравляю вас с одним из самых долгожданных праздников! Желаю вам быть всегда влюбленными в себя, в жизнь, украшая собой все вокруг! Никогда этот праздник не обходится без подарков и цветов»

Певица Зара пожелала женщинам никогда не обходиться без подарков и цветов. Фото: СОЦСЕТИ

Певица Зара пожелала женщинам никогда не обходиться без подарков и цветов. Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дзюба и его любвеобильный песик поздравили женщин России с 8 марта
Морская свинка в образе Леди Гаги выиграла «Оскар грызунов» в Петербурге
Рабочий завода в Петербурге развратил несовершеннолетнюю сестру своей возлюбленной
Петербурженка «отметила» 8 марта, выпив средство от клопов и угодив в больницу
У женской команды «Зенита» появился собственный сайт
Специалисты не выявили фактов ухудшения обстановки в зоне ЧС на незаконной свалке в Колтушах
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убитого выстрелом школьника из Колпино
Легендарному тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину исполнилось 79 лет
Молодежь поломала мебель в ходе драки в ТРЦ «Галерея»
Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с маршруткой и двумя иномарками в Петербурге
Огромные очереди выстроились перед входом в Эрмитаж
«Женская власть» украсила обшарпанные стены дома у набережной Обводного канала
Отец открыл огонь по родному сыну в Приморском районе
Спасенная с дрейфующей льдины нерпа-малютка оказалась уникальной в своем роде
После объятий с незнакомцем петербуржец остался без 140 тысяч рублей и телефона
Две легковушки насмерть сбили ребенка в Ленобласти
Бастрыкин поручил проверить подрядчика, срывающего сроки реставрации исторических объектов в Петербурге
Погода на 8 марта в Петербурге: Облачно с прояснениями и тепло
Акцию «Петербург своих не бросает» проведут для студентов, запертых на карантине в общежитии
Реконструкцию теплосетей на улице Ольминского поручили закончить до 20 июня
До 1 июля 2020 года Петербург получит 87 новых троллейбусов
Правительство России дало 1,7 миллиарда рублей на доплаты петербургским врачам
В Мурино нашли «прилетевший по воздуху» автомобиль
МЧС предупреждает водителей о гололедице и тумане
В Ленобласти полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить вора-рецидивиста
Глава Комздрава Петербурга рассказал о состоянии второго пациента с коронавирусом
В Петербурге таксист залил перцовым газом семью с 3-летним ребенком
Водители встали в очереди за транспондерами ЗСД, которые скоро станут платными
Второй пациенткой с коронавирусом в Петербурге оказалась девушка, вернувшаяся из Италии