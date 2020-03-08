«Пусть наши принцы носят нас на руках!»: звездные актрисы поздравили всех женщин с праздником весны

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая сейчас проходит оздоровительный курс под Петербургом поделилась архивным снимком с дочерью Ольгой и сообщила поклонникам: «Я умею любить, быть ответственной, терпеливой и заботливой, значит у меня сегодня Праздник! Всем женщинам любви и радости от этой любви! И мне»

Лариса Гузеева поделилась архивным фото с дочкой. Фото: СОЦСЕТИ

Звезда «Мажора» Карина Разумовская философски подошла к празднику 8 марта, понимая, что все относятся к нему по-разному.

«Для кого-то это чуть ли не главный праздник в году, для кого-то это день «Клары и Розы» (Клара Люксембург и Роза Цеткин - прим. редакции). В любом случае, это прекрасный повод напомнить женщинам о том, что они прекрасны. Сильные и хрупкие, мудрые и наивные, с веснушками и без, любого возраста, любой национальности, любого возраста, любого роста, все без исключения ... Женщины, вы прекрасны!!! С праздником!» - написала актриса в микроблоге

Карина Разумовская немного пофилософствовала. Фото: СОЦСЕТИ

Елизавета Боярская получила в подарок от близких цветы и домашний пирог, который специально для нее испекли Максим Матвеев вместе со старшим сыном Андреем.

«Настроение выдающееся! Когда дома 3 мальчика и одна девочка, сами понимаете, 8 марта - основательный праздник. Спасибо, мои ненаглядные! Девочки, с 8 марта! Коня на скаку, в горящую избу - это все хорошо, но пусть нам чаще удается быть легкими, беззаботными, веселыми, нежными, беззащитными и хрупкими! Весна идет! Ура!!!» - поздравила всех Елизавета.

Елизавете Боярской испекли вкусный домашний пирог. Фото: СОЦСЕТИ

Елена Воробей опубликовала совместный снимок с Яной Чуриковой из аэропорта, сообщив, что сама они летит гастролировать в Архангельск, а Яна - в Сочи. Жизнь артисток проходит в пути. Но 8 марта не отменяется.

«Дорогие и самые прекрасные девушки, женщины, дамы, мамочки, бабушки, прабабушки! С праздником нас, ура! Счастья нам, радости, исполнения желаний, вне зависимости от их дерзости, море позитива и океан любви! Да пребудет рядом с каждой из нас нормальный такой волшебник, мудрец, наша золотая рыба, стальной нерв и здравый смысл. И пусть наши принцы носят нас на руках как можно чаще, сколько бы мы при этом ни весили, ибо не бывает полный женщин, бывают хилые мужики», - высказалась пародистка.

"Пусть наши принцы носят нас на руках как можно чаще", - пишет Елена Воробей. Фото: СОЦСЕТИ

Актриса и певица Зара поделилась с поклонниками фотографией, на которой она позирует в красивом длинном платье оттенка желтых тюльпанов. И написала поздравительный пост: «Милые, прекрасные девушки, от всего сердца поздравляю вас с одним из самых долгожданных праздников! Желаю вам быть всегда влюбленными в себя, в жизнь, украшая собой все вокруг! Никогда этот праздник не обходится без подарков и цветов»