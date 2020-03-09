2020-03-09T14:05:47+03:00
Звезды

Море тюльпанов, сирени и подснежников раскинулось в Ботаническом саду Петра Великого

Фестивалем «Мечты о весне» традиционно поздравляют прекрасную половину человечества с 8 Марта
Анна ПОСЛЯНОВА
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Окунуться в море весенних цветов еще есть возможность до конца сегодняшнего дня.Окунуться в море весенних цветов еще есть возможность до конца сегодняшнего дня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Красота неописуемая охватила Ботанический сад Петра Великого в праздничные весенние дни: к концу подходит фестиваль «Мечты о весне», которым традиционно отмечают Международный женский день.

Цветочная весенняя волна захлестнула Ботсад еще 27 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Цветочная весенняя волна захлестнула Ботсад еще 27 февраля.Фото: Олег ЗОЛОТО

Организаторы описывают то, что сейчас происходит в саду, как «море цветов: тюльпаны и сирень, цикламены и подснежники».

Посетителей радуют весенние цветы всех мыслимых сортов и цветов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетителей радуют весенние цветы всех мыслимых сортов и цветов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Цветочная весенняя волна захлестнула Ботсад еще 27 февраля, когда открылась одноименная выставка.

Королевой фестиваля стала душистая сирень. Фото: Олег ЗОЛОТО

Королевой фестиваля стала душистая сирень.Фото: Олег ЗОЛОТО

– В выставочном павильоне представили более 50 сортов тюльпанов, выгонка сирени, нарциссы, гиацинты, ландыши и цикламены, – рассказывают в Ботаническом саду. – Стены павильона украсила выставка ботанической живописи и иллюстрации «Северная весна». Также в малом зале Зеленого домика можно посмотреть старинные акварели тюльпанов селекции Ботанического института.

Накануне 8 Марта выставка перешла в разряд фестиваля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне 8 Марта выставка перешла в разряд фестиваля.Фото: Олег ЗОЛОТО

А накануне 8 Марта выставка перешла в разряд фестиваля, главным организатором которого выступила Ассоциация художников ботанического искусства.

Весенним фестивалем традиционно отмечают Международный женский день. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весенним фестивалем традиционно отмечают Международный женский день.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ее дополнили собранием иллюстраций и живописи «Растения японских садов», которое украсило субтропический оранжерейный маршрут, а также мастер-классами в творческом центре и в Ботаническом музее (их проводят в порядке живой очереди).

Главным организатором фестиваля выступила Ассоциация художников ботанического искусства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главным организатором фестиваля выступила Ассоциация художников ботанического искусства.Фото: Олег ЗОЛОТО

Окунуться в море весенних цветов еще есть возможность до конца сегодняшнего дня.

Компанию цветам составляют иллюстрации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компанию цветам составляют иллюстрации.Фото: Олег ЗОЛОТО

Важно: Ботсад работает в особом режиме, а потому пройти внутрь можно только по единому фестивальному билету.

Ботсад работает в особом фестивальном режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ботсад работает в особом фестивальном режиме.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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