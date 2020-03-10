Активист пожаловался на надпись «Город-герой Ленинград» на площади Восстания

С улиц Северной столицы исчезают советские вывески. Причина тому – неизвестный «активист», буквально заваливший жалобами на них портал «Наш Санкт-Петербург». Порой его деятельность переходит всякие границы: так, недавно помимо всяких «Ателье» и «Парикмахерских» он потребовал проверить на «законность размещения» надпись «Город-герой Ленинград» на площади Восстания.

«ЭТО СВЯЗЬ С ПРОШЛЫМ»

На то, что в городе становится все меньше и меньше советских вывесок, первыми обратили внимание участники группы «Вывески Ленинграда».

- По нашим данным, с улиц города уже исчезло примерно 30 вывесок, которые были установлен еще в советский период, - отмечает администратор сообщества «Вывески Ленинграда» Илья Тихомиров. – Под угрозой, судя по количеству жалоб на портале, находятся еще не меньше пятнадцати.

Неравная борьба с «незаконными» вывесками, продолжает наш собеседник, ведется с переменным успехом. Стараниями Антона П. (именно так «активист» представляется на портале» уже была уничтожена, к примеру, символика «Прядильно-ниточного комбината имени С. М. Кирова», где в войну плели маскировочные сети, которыми укрывали особо важные городские постройки. Не пощадил петербургский Дон Кихот также надписи «Гостиница Выборгская», «Ателье» на Левашовском проспекте, «Парикмахерская» на Купчинской улице», «Ателье мод» на Рыбацкой и так далее. А относительно недавно раздухарился до такой степени, что всерьез попросил проверить на «законность размещения» надпись «Город-герой Ленинград» на площади Восстания.

С улиц города исчезло примерно 30 вывесок, которые были установлен еще в советский период.Фото: СОЦСЕТИ

- Конечно, кто-то может задаться вопросом – а зачем вообще все эти вывески сохранять? – рассуждает Тихомиров. – Но это же связь с нашим прошлым! Причем связь мирная, бытовая. Нам очень часто пишут, например, люди старшего возраста, рассказывают, что для них это возможность что-то вспомнить, поделиться историями из своей жизни с молодым поколением. Поэтому, на мой взгляд, эти вывески необходимо сохранять.

«У ЛЮБОЙ ВЫВЕСКИ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРЕШЕНИЕ»

Между тем чтобы что-то сохранить, нужно иметь достаточную законодательную базу. Как сообщили «Комсмолке» в городском комитете по печати и средствам массовой информации, у рекламных и информационных конструкций (а старые вывески к ним тоже, пусть и чисто формально, относятся) в обязательном порядке должно быть разрешение. А все, что такого разрешения не имеет, является незаконным и подлежит демонтажу.

- Исторической частью города занимается комитет по охране памятников истории и архитектуры, - объяснили в комитете. – Конечно, они стараются максимально сохранить все элементы исторического убранства улиц – в том числе и вывески, если они соответствуют существующему законодательству.

Мнение горожан по поводу старых вывесок на зданиях расходится.Фото: СОЦСЕТИ

Ответа на главный вопрос это, впрочем, не дает: сохранить, получается, стараются, а вывески как исчезали, так и продолжают исчезать. Чтобы досконально разобраться в ситуации, мы направили в КГИОП официальный запрос. На момент верстки номера ответ на него в редакцию не поступил.

МНЕНИЕ

Лев Лурье, историк:

- Мне кажется, по этому вопросу какого-то общего решения быть не может. По каждой вывески его нужно принимать отдельно: смотреть, как долго та же, к примеру, булочная или парикмахерская в том или ином доме располагалась, чем она была памятна. На мой взгляд, этим могут заняться муниципальные советы. Или, второй вариант – город, муниципалитет или районная власть делает то, что в свое время сделала Валентина Матвиенко – то есть, сохраняет функции помещения, которому в свое время принадлежала вывеска. Если помните, такое было когда-то проделано, например, с магазином купцов Елисеевых – вышло постановление, что там всегда должны торговать провизией. Или с пышечной на Большой Конюшенной, которую решено было сохранить именно как пышечную и никак иначе.