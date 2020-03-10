Про Эрмитаж сняли 5-часовой фильм на iPhone одним дублем

Уникальный 5-часовой фильм, снятый без единой склейки - одним дублем, сняли в Санкт-Петербурге. Проект представили миру самый известный музей города - Государственный Эрмитаж и компания Apple.

- В съемках картины принимали несколько сотен человек и все ключевые службы музея. В маршрут вошли 45 залов и почти 600 произведений искусства. Целью кинопутешествия было не только показать красоту музея, но и возможности современных технологий, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Главным «героем» фильма выступает сам Эрмитаж. Он как бы ведет диалог со зрителям и проводит их по своим залам. Прогулка идет медленно, степенно, чтобы человек, смотрящий фильм мог почувствовать, как будто он находится там вживую.

Путешествие проходит по 45 залам музея. Фото: кадр с видео youtube.com/Apple Россия

При этом фильм позволяет взглянуть на Эрмитаж по-новому – увидеть детали, которые часто остаются незамеченными.

Режиссер картины Аксинья Гог (известна по фильму «Как выйти замуж. Инструкция») отмечает, что для нее в проекте была важна связь искусства, существующего вне времени, и современной, наполненной технологиями жизни.

Музыкальным сопровождением кинематографической прогулки по Эрмитажу стали композиции Mujuice, Антона Шварца, Габриэля Прокофьева, а также живой аккомпанимент Кирилла Рихтера.

Зрители увидят 588 шедевром мирового искусства. Фото: youtube.com/Apple Россия

Сами съемки шли на три смартфона iPhone 11 Pro Max - один запасной и еще один для вывода картинки режиссеру - в разрешении 4К, общий хронометраж картины составил 5 часов, 19 минут и 28 секунд. После съемки одним дублем на главном смартфоне осталось 19% заряда.

Трудность состояла в том, что авторам нельзя было использовать тяжелую киносъемочную технику. Пришлось обойтись парой тележек, одним небольшим краном и стабилизатором для «главной камеры». На этом все.

Отметим, что в 2002 году похожую по идеологии картину снял петербургский кинорежиссер Александр Сокуров. В его 1,5-часовом фильме «Русский ковчег», также снятом одним дублем в музее, наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала 1700 годов, не понимая, как он туда попал. Главный героя осматривает залы, и, выступая сторонним зрителем, знакомится с историческими персонажами того времени.