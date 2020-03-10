У велогонщика из Выборга, который с командой застрял в ОАЭ, нашли коронавирус

11 дней прошло с момента, как российскую команду из семи велогонщиков закрыли на карантин в отеле Абу-Даби из-за коронавируса. Спортсмены «Газпром-РусВело» участвовали в гонке «Тур ОАЭ 2020», которую прервали из-за двух зараженных итальянцев.

– На данный момент в госпитале находятся два сотрудника команды и три велогонщика, – сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь команды Юрий Белезеко. – Результатов анализов никто не видел, нам их не предоставляют, как и непосредственно самим пациентам. Все устно. Но Дмитрию Страхову сообщили, что один из его тестов был позитивным, поэтому его и госпитализировали для дальнейших обследований.

Команда находится на карантине в отеле уже 11 дней. Фото: «Газпром-РусВело»

24-летний Дмитрий Страхов родом из Выборга, окончил НГУ имени Лесгафта в Петербурге. С положительным тестом на коронавирус его увезли из отеля в воскресенье вечером.

– После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь, – делится Дмитрий. – Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально. Я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности. Надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/765600" frameborder="0"></iframe> Даже в карантине Дмитрий Страхов, у которого нашли коронавирус, не прерывал тренировки.Видео: «Газпром-РусВело»

Второй спортсмен команды, имеющий отношение к Петербургу, – 29-летний Сергей Чернецкий из Сертолова, выпускник НГУ имени Лесгафта. Его тесты на коронавирус оказались отрицательными, гонщик находится в отеле под карантином.

По данным Посольства России в ОАЭ, короновирус подтвержден у двух российских гонщиков. По неофициальным данным, речь идет о велосипедисте из Воронежа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764479" frameborder="0"></iframe> Из-за коронавируса в ОАЭ застряла команда велогонщиков, среди которых есть два спортсмена из Ленобласти.Видео: «Газпром-РусВело»

– Состояние здоровья госпитализированных в ОАЭ с новым коронавирусом двух российских велогонщиков удовлетворительное. Остальные члены российской велокоманды все еще находятся на карантине, – сообщает посольство. – Эмиратская сторона пока не предоставила нам сведений о россиянине, заразившемся в стране коронавирусом. Диппредставительство направило запросы и ждет реакции партнеров.