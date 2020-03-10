Туристов из Петербурга, задержанных в Чили за прогулку по святому холму, отпустили

Отпуск супругов Ермаковых в Чили непредвиденно растянулся еще на два месяца после того, как в середине января они случайно прошлись по холму со святым геоглифом Тарапакой. И только сегодня туристы смогли, наконец, выехать из страны.

– Мы перевели деньги в фонд муниципалитета в виде благотворительного взноса, после чего было слушание, на котором приняли соглашение и сообщили, что мы можем покинуть страну, – сообщает Анастасия Ермакова.

Волшебное турне обернулось «каким-то фильмом ужасов». Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»

Изначально каждому грозил штраф шесть миллионов песо (примерно полмиллиона рублей по нынешнему курсу) за повреждение памятника. Но, к счастью, правоохранители и местные власти пошли на соглашение. Уплаченный «благотворительный взнос» оказался меньше, чем миллион рублей, но, по мнению россиян, все равно слишком ощутимым за следы на песке.

Счастливые, супруги отправились в аэропорт, чтобы совершить перелет в Буэнос-Айрес. Но на границе их ждали новые неприятные приключения.

Рядом со святыней были следы шин, а на холме кто-то выложил камнями… фаллос. Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»

– Изначально было сказано, что блок на выезд из страны снимается в электронной системе моментально, – рассказывают туристы. – Но вдруг таможенник сказал, что мы не можем покинуть Чили: блок на выезд в их системе все еще отображался. Взял наши паспорта. Потом его долго не было. Затем он вернулся и куда-то звонил и отправлял снимки наших паспортов. Хорошо, что адвокат распечатал наши документы.

Билеты из Рио-де-Жанейро в Россию удалось поменять на новые с минимальными штрафами. Дома чилийские вояжеры будут 15 марта.

СПРАВКА «КП»:

«Гигант из Акатамы», «Гигант Тарапака» – огромный человекоподобный геоглиф, расположенный на горе Сьерро Уника в пустыне Атакама в Чили. Предположительно, появился в восьмом-седьмом тысячелетии до нашей эры. Геоглиф считается крупнейшим доисторическим антропоморфным рисунком в мире: его длина достигает 86 метров, а потому полностью рассмотреть его можно только с высоты свыше 20 метров над землей. Неподалеку от Тарапаки есть и другие геоглифы: круги, линии, изображения животных, птиц и людей. Доподлинно назначение рисунков неизвестно. По одной из версий, в древности они помогали караванам ориентироваться в пустыне.