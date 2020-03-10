Спасла жизнь - получила выговор: в роддоме Семашко решили уволить акушерку, которая сделала пациентке укол иммуноглобулина

Только роддому больницы №38 имени Семашко более-менее удалось разобраться со скандалом из-за нехватки лекарств, как его последствия крепко ударили по сотрудникам. Врач, назначивший одной из мамочек необходимый препарат, которого не было в больничной аптеке, получил выговор. Кроме того, в группе «Альянс Врачей Санкт-Петербург» появилось сообщение о том, что руководство собирается уволить акушерку, сделавшую пациентке этот укол.

Замкнутый круг

Когда петербурженка Ирина Павлова узнала, что в январе у нее будет второй малыш, решила рожать в больнице Семашко - у проверенных врачей, которые почти три года назад помогли появиться на свет ее первенцу. У Ирины – отрицательный резус, а это значит, что если у ребенка он положительный, после каждых родов ей нужно колоть иммуноглобулин.

Этот препарат необходим, чтобы Ирина могла выносить следующего малыша – иначе высока угроза выкидыша. Лекарство это недешевое, входит в список неотложной помощи, и женщины получают его по ОМС. Оно всегда должно быть в роддоме. Однако тогда в больнице имени Семашко препарат не закупался, и Ирина была вынуждена приобрести его сама.

- Этот укол мне должны были сделать в течение 72 часов после родов, - говорит молодая мама. – В больнице нам сказали – лекарства нет, хотите – покупайте. Мы купили за 3400 рублей. Оказалось, не то. Иммуноглобулин ведь разный бывает. Купили другой – тоже за 3400. На него есть сертификат соответствия, все чеки. Препарат подошел. Записку, что согласна на его использование, я написала. В итоге мы почти 7 тысяч потратили на лекарство, которое мне полагается по закону.

После этого Ирина обратилась в прокуратуру и Росздравнадзор, чтобы получить от больницы компенсацию. Деньги ей вернут. Но только за «правильное» лекарство.

Как рассказали журналисту «Комсомолки» врачи-гинекологи роддома, руководство запрещает им выписывать препараты, которых нет в больничной аптеке. Но не делать этого доктора не могут: если начнется проверка и выяснится, что необходимое лекарство не было назначено, их оштрафуют.

- Это замкнутый круг, - вздыхают медики. – Начнешь требовать, мигом получишь по голове и вылетишь с работы. У нас безвыходная ситуация. Мы не можем не назначить и не можем настаивать: «покупайте сами», потому что в больнице все должно быть. Руководство же ничего не объясняет. Просто нет лекарства и все.

Однако в пресс-службе больницы пояснили, что раз иммуноглобулин не закупался, значит, никаких заявок на него не было.

- У нас небольшой родильный дом - порядка 40-45 родов в неделю. И женщины с конфликтным резус-фактором поступают нечасто, и хранить мы его можем только в соответствии с указанными сроками, - прокомментировали нам в больнице Семашко. – Так как препарат не назначался, заявка не подавалась в аптеку, и лекарства не было. Как только заявка появилась, иммуноглобулин был куплен. Лекарство поступило в аптеку 24 января.

После появления на свет второго ребенка, Павловым пришлось самим покупать иммуноглобулин.

«Обжаловать будем все»

Эпопея с нехваткой лекарств началась в больнице Семашко в ноябре 2019 года, рассказывает акушерка Ольга Михайлова. По ее словам, заявки на иммуноглобулин подавались каждый месяц, но роддом ничего не покупал. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, женщина обратилась в профсоюз «Альянс Врачей Санкт-Петербург». После этого в соцсетях стали появляться посты о том, что происходит в роддоме.

3 марта в группе был опубликован проект приказа, в котором говорится, что Ольге, как и лечащему врачу Ирины, вынесли выговор. Кроме того, ее собираются уволить за ненадлежащее выполнение обязанностей. Однако женщина уверена – причиной всему тот укол, который сотрудники больницы на свой страх и риск сделали мамочке, рискующей в следующий раз потерять ребенка.

- Я 13 лет уже работаю в этой больнице. Ни в какой другой профессии себя не вижу, - делится Ольга. – Акушерство – это такой адреналин, такие эмоции. Ежедневно на твоих глазах случается чудо! А беременные – это же космос! Внутри них – вселенная. Я и дальше хочу работать в этом роддоме, хочу, чтобы у нас было согласие с руководством. И все необходимые лекарства были.

В проекте приказа говорится, что Михайлова якобы нарушила закон об обороте лекарств.Фото: СОЦСЕТИ

За помощью Ольга обратилась к юристу. В апреле состоится суд, где будет обжалован выговор. Как отметил Александр Поздеев, который представляет интересы Ольги, уже готовится обращение и в трудовую инспекцию. Однако сейчас его подавать нет смысла – приказ об увольнении Ольги еще не подписан, есть только его проект.

- Мы будем обжаловать все: и выговор и, в случае, если приказ будет, - увольнение, - подчеркивает Александр. – В проекте приказа говорится, что она якобы нарушила закон об обороте лекарств – это неправда. Я на самом деле не понимаю, почему руководство заняло такую позицию. Ведь Ольга пытается улучшить работу акушерского отделения, а если они незаконно уволят ее по статье, вряд ли она потом куда-то устроится по профессии…

«Словам не верю»

На фоне стресса, полученного в результате всей этой неразберихи, Ольга ушла на больничный. У нее астма. Но, пока создавался этот материал, выяснилось: нервничала акушерка зря. Никто ее увольнять не собирается. Приказа, подписанного главврачом, так и нет. А проект - ну что проект?

- В данный момент Ольгу Михайлову не увольняем, - заявили в пресс-службе больницы Семашко. – Если она совершит дисциплинарный поступок, за который необходимо увольнять, мы с ней попрощаемся. Но в данный момент – нет.

Однако Ольга к этому заявлению относится скептически.

- Поверю, если будут официально написаны причины отмены увольнения. Словам не верю! Только бумагам, с подписью и печатью, - заявила нам акушерка.