«Получил сведения гостайны»: Петербуржец, купивший карты Генштаба Минобороны, бежал в Нидерланды

Петербургский поисковик и один из учредителей партии «Великое Отечество» Антон Коломицын уже не раз становился героем публикаций СМИ. Но если раньше имя историка попадало в заголовки патриотических публикаций (например, про очередную находку останков красноармейцев), то сейчас он стал фигурантом уголовного дела за получение информации, содержащей гостайну. Сотрудники ФСБ заинтересовались поисковиком после того, как он купил диск с военными картами Генштаба Минобороны 1960-х и 70-х годов. Разведчики изъяли их, объяснив, что они секретны. Сам же Коломицын стал обвиняемым, после чего скрылся из России.

«ПОПРОСИЛ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ»

Сейчас Антон Коломицын находится в лагере для беженцев в Нидерландах. Историк запросил там политическое убежище, поэтому, по словам адвокатов и родственников, сейчас недоступен для комментариев. Его историю «КП» рассказала супруга Дарья Дедова.

Мужчина собирал карты с 90-х годов Фото: facebook.com/dadedova

- Карты мой муж приобретал сугубо для ведения поисковой деятельности, - поясняет Дарья. - Он официально состоит в поисковом объединении Северо-Запада. Вел большую работу в историческом плане по Второй мировой войне и увлекался историей древних времен. Провел много экспедиций. Карты ему были необходимы, чтобы ориентироваться на местности и более полно проводить реконструкцию событий, которые он узнавал в архивах из исторических документов.

Антон Коломицын занимается поисковой деятельность с 1996 года. С тех же времен, по словам супруги, он и коллекционировал топографические карты. Сотрудников ФСБ заинтересовала последнее приобретение историка. Коломицын в мае 2019 года за 9 тысяч рублей купил тот самый диск с картами Генштаба 1960-х и 1970-х. После этого к нему домой и наведались разведчики.

- Сотрудники ФСБ первый раз пришли в сентябре 2018 года с утверждением, что знают про покупку карт, - делится супруга Антона. – Но никто не делал из этого тайны. Тогда у мужа изъяли эти карты, не только последние, но и в принципе всю коллекцию. Сказали: «Мы карты забрали, вопросы закончены». В следующий раз сотрудники пришли в январе 2020 года с постановление на обыск и обвинением в приобретении сведений, содержащих гостайну. Мужа отвезли в управление ФСБ, где ему были предъявлены официальные обвинения и дали подписку о невыезде.

Сотрудники ФСБ изымают карты Генштаба

Сам Антон Коломицын вину, по словам жены, не признает.

- Он подчеркивает, что не знал, что сведения содержали гостайну, потому что у человека не укладывается в голове, что карты 50-летний давности могут быть до сих пор секретными, - пожимает плечами Дарья. - Сколько карт именно было куплено, не могу ответить. Но там были карты Кольского полуострова, я узнала это постфактум. Эти карты все покупались легально, не путем шантажа или вымогательства. В 90-е годы и 2000-ые это все было в открытом доступе, на форумах в интернете, на рынке. Они были везде, потому что никому были не нужны. Огромное количество сайтов в Интернете предлагает их купить за малые деньги.

Самого же Антона Коломицына после побега объявили в розыск. После этого семья наняла адвокатов.

- Человек, у которого нет допуска к секретной информации, не может узнать, что является секретной информацией, потому что это тоже секретная информация. Что является гостайной, невозможно узнать, - поясняет жена поисковика. - Мой муж, к слову, нашел зараженные радиацией ДОТы времен советско-финской войны. Так совпало, что именно в дни задержания Росатом отчитался об окончании работ по очистке от радиации.

«КАРТЫ ГЕНШТАБА МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТ»

Антон Коломицын стал не первым россиянином, который попал в поле зрения силовиков из-за топографических карт Генштаба Минобороны прошлого века. В апреле 2018 года сотрудники ФСБ провели задержания сразу в трех регионах: Екатеринбурге, Омске и Крыму. Разведчики задержали трех россиян и одного украинца, собиравших секретные военные карты Минобороны, которые они хотели передать иностранцам. В домах у задержанных сотрудники ФСБ нашли целые стопки засекреченных военных карт Генштаба вооруженных сил России. В том деле также фигурировали карты Минобороны 70-х и 80-х годов. По версии следствия, задержанные планировали передать карты зарубежной разведке. Одним из задержанных оказался 64-летний бывший программист из Екатеринбурга Геннадий, который ранее уже был судим за передачу секретной информации США.

Карты Генштаба, изъятые на Урале, были засекречены Фото: УФСБ по Свердловской области

В приговоре говорилось, что мужчина «оказал активное содействие в раскрытии и расследовании преступления, а также в выявлении преступной деятельности других лиц, что позволило предотвратить нанесение дальнейшего ущерба внешней безопасности России». По версии следствия, американцы собиралось использовать карты для корректировки систем наведения крылатых ракет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Эти карты могут стать мечтой террориста»

- Был период, когда победила безграничная демократия при Ельцине, и карты Генштаба оказались в свободном доступе, - поясняет военный эксперт Александр Жилин. - Карты бывают разные, в том числе в них содержится информация, которая до сих пор является секретной. И по объектам, и по высотам, и по коммуникациям. Безусловно, эти документы до сих пор представляют, если не совершенно секретную информацию, то для служебного пользования. Но есть и карты, которые очень серьезно засекречены. Если ФСБ занялась этим, значит, проблема есть. Я вообще воспитан с курсантских времен так: все, что относится гостайне, не имеет сроков давности. Дело даже в том, что есть другие угрозы кроме разведки, например, терроризм. Если попадаются карты с подробным указанием коммуникаций, то это мечта террористов. Удары могут быть прицельными, эффективными и разрушительными.

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