Генералы, доктора наук и депутаты приехали в СПбГУП сразиться за милых дам

Пока среднестатистические мужчины в преддверии 8 Марта сметали все, что есть на прилавках цветочных и парфюмерных магазинов, мужчины успешные спешили с ракеткой в Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Только там милых дам поздравляют оригинально и по-рыцарски: в их честь проводят теннисный турнир.

Успех в спорте - успех в жизни

Ежегодный турнир «Университетский дуэт», посвященный Международному женскому дню, в очередной раз собрал российскую элиту.

- Этот праздник появился в так называемые лихие 90-е, когда культурная и спортивная жизнь страны была полностью дезорганизована, - рассказал, открывая турнир, ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Получилось, что замечательным спортсменкам Петербурга просто негде было выступить и показать себя. Тогда мы с Федерацией тенниса Петербурга задумали этот турнир.

Напарниками лучших теннисисток-профессионалок стали мужчины-любители, известные своими достижениями в политике, культуре, науке, искусстве. Цели у турнира две: поздравить прекрасных дам, а заодно привлечь внимание молодежи к этому блистательному виду спорта.

- Для студенчества это наглядный пример того, что успех в жизни идет рука об руку с успехом в спорте, - поясняет Александр Запесоцкий.

Для молодежи это наглядный пример того, что успех в жизни идет рука об руку с успехом в спорте.Фото: Олег ЗОЛОТО

В разные годы участниками турнира были губернатор Владимир Яковлев, прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, космонавты Сергей Крикалев и Сергей Залетин, Муса Манаров и Сергей Трещев, народные артисты Георгий Штиль, Николай Караченцов, Алексей Учитель и другие.

- Здесь когда-то учился играть в теннис Дмитрий Козак (ныне заместитель руководителя администрации президента России). Здесь играли такие величины мирового спорта, как Мартина Навратилова и Анастасия Мыскина, - напомнил Александр Запесоцкий. - Я сам, к сожалению, выпал из числа участников из-за спортивной травмы пару лет назад. Но обещаю вернуться - и лет 10-15 еще поборемся.

Теннис как форма дружбы

Первые миксты - смешанные пары из профессиональных теннисисток и известных мужчин-любителей - сразились в рамках 23-го турнира 6 марта. За три дня состязания себя испытали шестнадцать пар. Роль корта, как всегда, исполнил университетский зал спортивно-оздоровительного комплекса имени Михаила Боброва. Много лет этот почетный петербуржец и защитник доминант Ленинграда в годы войны возглавлял оргкомитет турнира. Увы, уже второй «Университетский дуэт» проходит без него...

- Долгие годы Михаил Михайлович был персоной, одухотворяющей все вокруг, - отметил Александр Запесоцкий.

В этом году, вооружившись ракетками, друг против друга на корт вышли вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов и первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, декан юрфака Северо-Западного института управления Сергей Цыпляев и генерал-майор таможенной службы Валерий Еременко, видный предприниматель Сергей Медведев, глава Федерального центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта Геннадий Пономаренко, а еще профессоры и студенты СПбГУП.

Желающие посмотреть на битву «дуэтов» - женственных теннисисток с косичками и в коротких юбках и мужественных теннисистов с широко расправленными плечами и умением держать удар - заполнили все места в зале и балкон. В первом же сете победила пара с Константином Затулиным. И немудрено: уже много лет он входит в попечительский совет Федерации тенниса России и носит звание «посла доброй теннисной воли».

- Организую большие выездные ветеранские турниры четырежды в год, но даже самый старший - «Большая абхазская шляпа» - уступает «Университетскому дуэту»: он пройдет в этом году в 20-й раз, - признается Затулин. - Конечно, теннис объединяет страны. Но главное, что он объединяет людей и превращает их в друзей. Само собой, тебе хочется выиграть, но игра может состояться лишь тогда, когда противник играет на твоем уровне. Мы любим теннис и сам по себе, но прежде всего за общение, дружбу, рождающуюся в нем.

Депутат Госдумы Константин Затулин (слева) много лет входит в попечительский совет Федерации тенниса России и носит звание «посла доброй теннисной воли», а вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов играет на этом турнире в 20-й раз.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Движение через мысль»

Теплая атмосфера привела на турнир главного физиотерапевта Минобороны Геннадия Пономаренко уже в шестой раз.

- Ну и желание победить, конечно, - улыбается он. - Каждый сет - это маленькая жизнь, в которой волнуешься и выигрываешь или нет. Занимаюсь теннисом сорок лет. Турниры позволяют не распускаться, чувствовать себя полноценным человеком в любом возрасте. В физиологии есть такой термин - «мышечная радость». Это как раз она и есть. Но важно, что движение идет через мысль. Ведь теннис - это не бездумное перебрасывание мяча, а интеллектуальный вид спорта: сначала голова, потом ноги.

А вот депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок, возглавляющий парламентский комитет по законодательству, участвует в турнире только во второй раз.

- Занимался с четырнадцати лет, но с двадцати был большой перерыв. Вернулся в любительский теннис только два года назад, - поделился Четырбок. - Тренируюсь после работы, иногда поздно вечером. Жаль, что корты в Петербурге, впрочем, как и бассейны, на вес золота: иногда хочется поиграть, а негде, либо ехать надо к черту на кулички, а значит, стоять в пробках. Есть случаи, когда корты в запустении. Сложность еще и в том, что из-за петербургского климата корты должны быть закрытыми, а это дорогостоящая история: гораздо проще построить футбольное поле под открытым небом. Чтобы теннис развивался, нужно выделять землю под «дутики» с кортами на льготных условиях.

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок участвует второй раз.Фото: Олег ЗОЛОТО

До четвертьфинала дошло только четыре пары. В их числе оказался и микст с Владимиром Кирилловым.

- Теннис в моей жизни играет большую роль - занимаюсь им с 1993 года. Вообще спорт для меня - норма жизни: был мастером спорта по лыжным гонкам, бегаю, играю в футбол, - признался вице-губернатор Петербурга. - Приятно, что в Университете профсоюзов сохраняют добрые традиции. И приятно, что такой турнир к 8 Марта проходит именно в Петербурге - городе, где женщины впервые сели за руль автомобиля и получили равные с мужчинами избирательные права.

Самым жарким из трех турнирных дней стал последний - 8 Марта. Четыре пары должны были побороться за три призовых места. После серии напряженных сетов победителями вышли президент Совета по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга Иван Никифоров и Жанна Панфилкина. С этой же партнершей Иван уже выигрывал в прошлом году. Сам же он занимает первое место десятый раз подряд!

Серебро забрали депутат ЗакСа Ленобласти Руслан Гайсин и Екатерина Семенова. Бронза досталась Валерию Еременко и Майе Питениной. Владимир Кириллов и Анна Михайлова оказались на почетном четвертом месте.