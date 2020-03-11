2020-03-11T17:22:46+03:00
Общество

«Сразу приехали, но никакой маски на нем не было»: Коммунальщики Петербурга проверили «заболевшего» Чижика-Пыжика

Птичка, которую неизвестные защитили от коронавируса, осталась лишь на фото в соцсетях
Полина ЖУКОВА
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В соцсетях появились фото Чижика-Пыжика в маске. Первоисточник найти не удалось, поэтому мы сделали свой снимок. Фотошоп: Павел РОМАНОВВ соцсетях появились фото Чижика-Пыжика в маске. Первоисточник найти не удалось, поэтому мы сделали свой снимок. Фотошоп: Павел РОМАНОВФото: Олег ЗОЛОТО
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Чего только не приключалось в Петербурге со знаменитым Чижиком-Пыжиком. Маленький памятник на Фонтанке то воруют, то наряжают в противогаз. Теперь же «птичку» неизвестные защитили от коронавируса. Во всяком случае фотография памятника Чижика Пыжика в маске быстро распространилась по соцсетям. Кто и, главное, как «надел» ее на птичку, никому неизвестно. Тем не менее на волне бурных обсуждений эпидемии COVID-19 памятник Чижику в медицинской маске стал уже мемом. Но вот было ли на нем это средство защиты в действительности или кто-то дорисовал его в фотошопе, так и осталось тайной.

– Наши сотрудники Жилкомсервиса после сообщения пришли на место около 6 вечера, готовые «спасать» неформальный символ города. Но никакой маски на Чижике не было. Так что неизвестно, была ли она вообще, – рассказали КП-Петербург в пресс-службе администрации Центрального района.

Чижик-Пыжик не является охраняемым памятником, это скорее неформальный символ. Более того, на официальном языке его даже скорее отнесут к «элементу благоустройства». Поэтому никакого «надзора» за птичкой, конечно, не ведется. При этом в администрации Центрального района за Чижиком-Пыжиком все равно приглядывают.

– К нам часто обращаются жители: его то крадут, то что-то на него надевают. Поэтому мы всегда реагируем. И просим горожан, чтобы они бережно относились к подобным городским символам, – добавили в администрации района.

Сегодня Чижик-Пыжик выглядит вот так. Никакой маски на нем, конечно, нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня Чижик-Пыжик выглядит вот так. Никакой маски на нем, конечно, нет.Фото: Олег ЗОЛОТО

СПРАВКА «КП»

Памятник Чижику-Пыжику появился на Фонтанке рядом с 1-м Инженерным мостом в 1994 году. Его авторы – режиссер, сценарист и скульптор Резо Габриадзе и архитектор Слава Бухаев. Сама идея памятника принадлежит писателю Андрею Битову. В 1835 году неподалеку от этого места открылось Императорское училище правоведения. Студенты носили необычную форму – желто-зеленые мундиры, которые напоминали расцветку чижей. Из-за этого юных правоведом прозвали Чижиками-Пыжиками.

Высотой памятник составляет не больше 11 сантиметров. На удачу петербуржцы и гости города бросают к нему монетки. Но попасть очень трудно – постамент у скульптуры небольшой, и чаще всего мелочь падает в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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