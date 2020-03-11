Жители Репина, где собираются открыть карантинный коронавирусный центр: «Соседству не рады»

На карантине в Боткинской, по последним данным, – 87 человек. Из них коронавирус подтвердили у двоих. Хотя все под контролем, Петербург хочет быть во всеоружии. А потому в городе организуют карантинный центр. Его откроют на базе пансионата «Заря» в Репине. В Курортный район на две недели собираются направлять путешественников, которые вернулись из охваченных вирусом стран и чувствуют себя нормально, но все же могут быть заразны.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Жители Репино не довольны соседством с будущей зоной спецкарантина по коронавирусу 00:00 00:00

– Мы не должны повторять то, что происходит в Италии, – объяснил журналистам 10 марта вице-губернатор Олег Эргашев. – На случай, если вдруг что-то будет происходить с повышением заболеваемости, мы должны подготовить площади.

В общей сложности хотят подготовить 500 коек. В Комитете по соцполитике, который заведует «Зарей», успокаивают: карантинный центр в пансионате «откроется гипотетически, если только ситуация будет развиваться как-то не так». А пока «туда даже селить некого».

НИ ЗАЙТИ, НИ ВЫЙТИ

Пансионат «Заря» открылся в 1970 году. Изначально здесь отдыхали и лечились ветераны Ленинградского обкома и горкома КПСС. В 2010-ом обветшалым пансионатом занялся Комитет по соцполитике. Начался масштабный капитальный ремонт.

На сегодня «Заря» – это четыре корпуса с номерным фондом в 700 мест, а также административный корпус. Четыре корпуса соединены попарно перемычками и образуют два больших здания в форме буквы «Н». Все вот уже неделю закрыты «по техническим причинам».

Пансионат «Заря» открылся в 1970 году.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вокруг одного из Н-образных зданий – первого и второго корпусов – вколачивают металлические колья будущего ограждения. Потенциальных зараженных планируют разместить именно в этих корпусах, за отдельным металлическим забором. Судя по разметке на земле, ограда местами будет двойной и охватит не только здания, но и часть территории пансионата, где удобно будет устроить въезд с постом охраны.

– Четвертый день работаем, – рассказывают рабочие, устанавливающие ограждение. – Срок – до конца следующей недели. Параллельно огораживаем и еще два технических строения – водосборник и что-то еще (видимо, они считаются стратегическими). Как только закончим, объект встанет под охрану: сюда зайдет Росгвардия, по периметру поставят камеры. И будет нельзя ни зайти, ни выйти.

Госзакупок на обнесение корпусов «Зари» забором «Комсомолка» в сети не нашла: с декабря пансионат масштабно закупал только продукты питания. Зато в конце января заключили годовой договор с ЧОП на «организацию и обеспечение внутриобъектового режима». На это из бюджета потратили более пяти миллионов рублей. Судя по контракту, охранники должны быть оснащены дубинками и металлодетекторами, наручниками, электрошокерами и газовыми баллончиками, а также носить бронежилет. В документах указано, что в «Заре» должны работать четыре поста охраны. Фактически мы насчитали один, что подтвердили сотрудники пансионата.

– Ремонта у нас никакого нет: только забор устанавливают, – уточняют в администрации «Зари». – До этого он просто старый был, сейчас новый ставим.

Установку ограждения планируют закончить до конца следующей недели.Фото: Артем КИЛЬКИН

В отличие от второго Н-образного здания – свежеотремонтированных, но еще пустующих корпусов три и четыре, – будущий карантинный центр снаружи выглядит удручающе. Ремонт его не намечается: по словам рабочих, задумали лишь установить забор и облагородить дорожки.

– Буквально месяц назад этот корпус был заселен отдыхающими, все работало, – поясняет один из дворников «Зари». – Когда его заселят снова – теперь уже коронавирусными, – непонятно.

Внутри будущий центр, по словам сотрудников, выглядит прилично: «простенько, но чистенько», «лучше, чем во многих гостиницах Ленобласти».

– Комнаты двухместные, нормальные: туалет, телевизор, душевая кабина, – заверяет сотрудница, вышедшая из корпуса на перекур. – Люди до последнего отдыхали, на Новый год туристы здесь были.

Пока забор не готов, а режим повышенной безопасности не введет, по закрытым корпусам свободно перемещаются и сотрудники, и местные коты. Как будет организована охрана здоровья работников, которые станут трудиться в карантинной зоне и рядом с ней, никто не знает: о масках или костюмах «ничего не говорили, работаем в обычном режиме».

В 2010-ом обветшалым пансионатом занялся Комитет по соцполитике.Фото: Артем КИЛЬКИН

ХОРОШЕЕ МЕСТО

Репино – курортная зона. Рядом с «Зарей» работают пансионаты «Балтиец» и «Буревестник». А еще живут люди. В непосредственной близости от будущей карантинной зоны – небольшой квартал с многоэтажками. В них, по прикидкам местных, живет примерно 400 человек.

– Хорошее место нашли, ничего не скажешь, – вздыхают три местных жительницы, проходя мимо «Зари». – Забор начали резко ставить в прошлые выходные. Наверняка, тот, кто дал распоряжение, здесь не живет. Ну, а мы такому соседству, конечно, не рады. Карантин карантином, а перелезть забор труда не составит. А наших людей иначе, как с автоматом, остановить невозможно.

Соседи «Зари» отмечают, что жить рядом не очень-то приятно было и раньше: у пансионата есть своя котельная, работающая на угле, которая расположена в стороне от корпусов, ближе к жилым домам.

– И кто это придумал! Навязали новую головную боль, – рассуждают жители квартала. – Ветер как раз со стороны «Зари» – прямиком на нас, с залива. Неужели другого места не нашли?

Потенциальных зараженных планируют разместить именно в этих корпусах, за отдельным металлическим забором.Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один «сосед» пансионата – коттеджный квартал с охраной, личными гаражами и огороженной территорией с детскими площадками. Едва новость о карантинном центре появилась в новостях, как его жители стали бурно обсуждать ее в соцсетях. Промелькнула даже мысль запастись продуктами: «вдруг весь поселок закроют».

Жители элитного коттеджного поселка съезжать из-за вероятных новых соседей пока не планируют.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Карантинный центр – здесь, в Репино? Чушь собачья! В лучшем случае, в Купчино повезут, – говорит дама в леопардовом, жительница одного из коттеджей. – Мы отсюда точно не уедем: нам здесь хорошо. Некоторые доктора считают, что это все придумки, и я согласна. Вы видели хоть одного больного коронавирусом? Я – нет. Откуда знать, коронавирус это, или Эбола, или еще что-то? Не берите в голову. Лучше жить будет.

Действительно, многих жителей Репина соседство с теми, кто вернулся из-за границы и может быть заразен, не пугает. Часть из них вообще считает, что «все эти вирусы – это лапша на уши: гораздо больше людей в ДТП гибнет».

– Знаете, мне не страшно, – признается молодой житель одной из многоэтажек. – Во-первых, страх – это последнее, что мы можем: когда человек боится, он автоматически проиграл. Во-вторых, я просто знаю, что вирус практически не распространяется по воздуху.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764799" frameborder="0"></iframe> Студенческое общежитие в Петербурге, где жил итальянский студент с коронавирусом, закрыли на карантин.Сергей ВОЛЧКОВ

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