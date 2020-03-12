В Пулково отменены десятки рейсов в Германию и Италию

В петербургском аэропорту Пулково отменены десятки рейсов в и из Германии, Италии, Франции. С четверга, 12 марта, самолеты некоторых авиакомпаний перестали летать в Берлин, Мюнхен, Милан и Рим. В основном все отмененные рейсы выполняла компания «Россия».

- Так, 12 марта, отменены рейсы: FV 6641 в Берлин, FV 6657 в Мюнхен, а также в обратном направлении рейсы FV 6642 и FV 6658, - сообщается на информационном табло Пулково.

Всего в ближайшие три дня «Россия» отменила шесть перелетов между Петербургом и Берлином, по четыре сообщения с Мюнхеном, Дюссельдорфом и Гамбургом, шесть с Миланом, два с Римом, два с Тель-Авивом и один с Цюрихом. Также компания S7 отменила два рейса с Вероной.

Кроме того, «Россия» отменила два рейса с Калининградом и четыре с Москвой. Однако это не все отмененные рейсы в Пулково. Ряд авиакомпаний отменяет перелеты заграницу и некоторые по России. Актуальную информацию можно получить в аэропорту Пулково или у перевозчика.