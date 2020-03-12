«Хоть брейк-данс танцуй, но на тебя должны обратить внимание»: Кто стоит за уличными аниматорами в Петербурге и сколько они зарабатывают

Теплый солнечный день. Дворцовая площадь. Совершенно случайно стала свидетелем разговора на повышенных тонах.

- Дал вам 300 рублей, как и просили. Сколько еще нужно отстегнуть, чтобы вы от меня отстали? Мошенничество чистой воды! - не сдерживая эмоций, повторял мужчина, держа за руку девочку лет пяти.

- Так это за одну фотографию, а за три 900. Такой у нас ценник, - важным голосом отвечал парень в костюме зебры.

Я была в недоумении. Практически 1000 рублей за фотографию с зеброй? Настоящий грабеж среди белого дня! А ведь мужчина далеко не первый, у кого вот так нагло выманивают деньги. В Сети постоянно появляется множество омерзительных историй, как ряженые прыгают на людей, не дают прохода, угрожают, если не позолотишь им ручку. Ситуация в Петербурге не меняется из года в год, а, наоборот, усугубляется. «Зверей» в городе на Неве становится все больше и больше. В прошлом году в Петербурге даже создали петицию с просьбой запретить работу уличных аниматоров. Ряженые вымогатели исчезли, но ненадолго.

Как устроен этот рынок, кто стоит за агрессивными «куклами» и сколько они зарабатывают? Чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент «Комсомолки» решила сама побывать в шкуре сказочного персонажа.

Когда просишь деньги — обязательно поднимай головной убор. Одно из главных правил.Фото: Артем КИЛЬКИН

НИ БАСНИ, НИ СТИШКА

На одном из сайтов по поиску работы нашла объявление: требуется промоутер - ростовая кукла. С мужчиной по имени Алексей договорилась встретиться напротив Большой Морской улицы, 7. Вместо ожидаемого офиса увидела кафе. На встречу пришел не Алексей, а его администратор Сергей. Выпить чашку кофе не предложил, беседовали на улице.

С первой минуты мужчина показался странным: смотрел исподлобья, настороженно оглядывался по сторонам, будто не на работу меня принимает, а передает закладку. Настолько детально разглядывал все вокруг, что вычислил даже нашего фотографа. Спросил, не со мной ли этот парень.

- Я же из Беларуси приехала. У меня здесь только подруга детства, больше нет никого, - выдала ему как на духу. - Училась в школе искусств, последние годы трудилась в общепите. По специальности экономист.

Оказалось, что устроиться не так-то просто. Сергей заподозрил, что с нашим журналистом что-то не так.Фото: Артем КИЛЬКИН

Про последнее приврала. А вот то, что в детстве играла в театре, - самая настоящая правда. Правда, мои творческие способности никого не интересовали.

- То есть людей не боитесь, - то ли спрашивал, то ли утверждал Сергей. Я в ответ кивнула головой.

- Пять дней трудитесь, два выходных. Смена с 10.30 до 19.00. Час на обед. Зарплата - пятьдесят процентов от кассы. Отдаем в этот же день, - перешел к делу Сергей. - Ходите по Дворцовой площади и фотографируетесь с людьми. Если хотите, можем официально трудоустроить.

Сергей не смог сразу ответить, когда приступать к работе. Пообещал перезвонить через 20 минут, но так и не перезвонил. На следующий день набрала его сама. Услышала, что все костюмы заняты и со мной свяжутся позже. Например, 30 февраля…

Оказалось, устроиться на работу аниматором не так-то просто. Меня, скорее всего, «выдал» фотограф. Сергей заподозрил, что наш Артем - не просто любопытный турист. Сразу подошел к нему, попросил удалить снимки, а когда услышал отказ, даже начал угрожать: мол, мы с тобой еще свидимся.

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА: КУПИДОН И ЕДИНОРОГ

На следующее собеседование пошла уже без группы поддержки. На этот раз встреча состоялась на Невском проспекте. Молодой человек по имени Дмитрий подошел ко мне при параде: в костюме единорога. Если забегать вперед, именно в нем мне потом и пришлось «обворовывать» народ несколько дней подряд. Невысокий мужчина, точно мой ровесник, задавал мне такие же вопросы, как и предыдущий работодатель, а я продолжала рассказывать одну и ту же историю.

- Работаем пятидневку. С 14.00 до 22.00 гуляешь вдоль Невского проспекта, фотографируешься с людьми за деньги, - ввел в курс дела Дима. - Рассчитываем каждый день: сорок процентов тебе, шестьдесят - нам.

Процент, конечно, меньше, но выбирать не приходится. Соглашаюсь.

Первая смена уже на следующий день. Все аниматоры начинают и заканчивают работу в офисе в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Горьковская». Пока искала нужный кабинет, чувство тревоги и страха нарастало с каждой секундой. Волновалась, как перед первым свиданием: боялась, что рассекретят.

Меня встретил Дима. Мы сразу же пошли в гримерную - небольшую комнату, заваленную костюмами и париками. В тот день нам предстояло работать вместе. Денис (имя изменено, - примеч.Авт.) был в роли купидона. У него дебют в новом амплуа. Мне досталась роль единорога.

Нельзя просто так прийти на Дворцовую — у каждой фирмы есть свои точки.Фото: Артем КИЛЬКИН

СТРОГО ПО ШАБЛОНУ

Прихорашиваясь, Денис провел для меня курс молодой бойца:

- Самое важное - установить контакт с потенциальной жертвой: махай рукой, прыгай, бегай, виляй хвостом, хоть брейк-данс танцуй - на тебя должны обратить внимание. Как только видишь ответную реакцию, подойди к человеку, дай пять, обними, только после этого проси, чтобы вас сфотографировали.

Далее все аниматоры действуют по строгому шаблону.

- После того как съемка закончилась, обязательно снимай головной убор - показывай, что все серьезно. Спроси, все ли понравилось. Люди, как правило, говорят да, - заученный текст отскакивает у моего наставника от зубов. - Потом повторяешь: вам на радость, а единорожка отблагодарите немножечко. Ценник у нас стандартный: детский - 300 рублей, взрослый - 500. Если дети фоткались, просишь, чтобы за три лучших кадра отблагодарили. Взрослые: за пару лучших.

Говорить своими словами Денис не советовал. Уверял, что именно эта схема работает. Заверил, что все получится, ведь я симпатичная девушка, а у таких шансов на успех больше.

- Голову приподняла, лицо показала. Подходишь к парню и говоришь: «Привет, красавчик. Ты чего один? Обнимай единорожка!» Быстро надеваешь голову, фотографируешься и просишь денежку, - учит уличный артист. Так и хотелось ему сказать: МХАТ по тебе плачет, а ты людей на бабки разводишь!

Лишнего он не рассказывал, все по делу. К конкурентам просил не лезть, полиции не бояться, потому что ростовых кукол она не трогает.

- А можно на Дворцовой поработать? - спрашиваю я.

- Если бы все было так просто, то давно бы там работали, - нехотя пояснил Денис. - Но скоро, говорят, у нас появится место и там.

НАШ КОНЕК - СОЛИДНЫЙ ГОРБУНОК

После инструктажа настало время идти на улицу. Костюм мне выдали объемный. Ни в метро, ни на такси в таком не поедешь. А еще он грязный, весь в дырках и пахнет затхлым. Благо, что есть небольшая сеточка, через которую можно дышать.

Денис сразу объяснил, что наши потенциальные клиенты - семьи с детьми, парочки, одиночки и туристы. И главное, чтобы были одеты посолиднее. Там и сорвать можно побольше. Главное не теряться!

- Смотри на вещи и аксессуары. Подмечай, если на них написаны названия крупных брендов, - объяснял он. - Однажды такая парочка выложила мне сразу четыре тысячи, а я только сигарету хотел у них попросить.

Говорят, новичкам везет. Вот и мне в мой первый рабочий день фортило. Удачный прокат (так аниматоры между собой называют работу с жертвой) я «словила» уже через пару минут. Мимо проходила компания парней, и один, видимо, не устояв от обаяния «зверя», захотел сфотографироваться.

Так стыдно мне не было с первого курса университета, когда в первый и последний раз списывала на экзамене. Чувствовала себя неловко перед ребятами, но «за пару лучших кадриков» все же попросила отблагодарить. Мужчина опешил, но 500 рублей оставил. Хотя, по наставлениям Дениса, один прокат должен приносить не менее 1000 рублей.

- Видишь, что со мной фотографируются: можешь присоединяться, - учил наставник.

Эта схема действительно распространенная: сначала вознаграждение просит одна кукла, а потом вторая. И вот в кармане у вас уже двойной заработок.

Реагировали на меня по-разному. Большинство все же с негативом: отрицательно качали головой, резко сворачивали в другую сторону и ускоряли шаг - делали вид, что не замечают. Некоторые заранее узнавали стоимость фото, но потом быстро отказывались, добавляя, что дорого. Другие «сливались» уже после фотосессии. Денис советовал быть вежливой, за рукав никого не хватать, в сумку не лезть, но при этом клиентов дожимать. Нет с собой налички - не беда, мы принимаем переводы на карту! Но я поступала по совести. Если отблагодарите - спасибо! Нет - ничего страшного.

«СМОЖЕШЬ УНОСИТЬ ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

За пару часов работы у Димы набежало три тысячи рублей, у меня прибавилось только пятьдесят. Наставник к моим заработкам относился скептически.

- Мелочь - не наша валюта, - любил повторять он.

Каждому аниматору полагается перекур раз в двадцать минут и час обеда.

За трапезой напарник рассказал о своей жизни до «шапито». Родился и вырос он в Донецке. В 2014 году, когда в Украине начался кризис, переехал в Россию.

- В «куклах» уже два года, до этого работал сушистом. За смену получал 1200 рублей, - признался молодой человек. - Когда только попал в эту сферу, старался брать меньше 500 рублей за кадр. Это казались большие деньги. Понаблюдал за коллегами. Им легко платили и больше. Решил тоже не упускать шанс. Пересилил себя и втянулся.

Денис оказался неплохим парнем. Угощал едой, помогал расстегивать и застегивать мне этот дурацкий костюм. Чем больше мы проводили времени вместе, тем доверчивее он становился. Пару раз хотелось ему во всем признаться, но расследование - важнее.

В таких тесных комнатках готовятся к трудовому дню.Фото: Агния ПЕРОВА

К концу смены коллега поведал, что каждый день нужно выполнять план. В будние дни приносить 8 тысяч рублей, в выходные - по 12 тысяч. К тому же тысячу ежедневно отдавать в общую казну - на аренду офиса.

- В мае начнется сезон. Ты сможешь легко уносить по пять тысяч каждый день, а то и больше, - с улыбкой уверял он. Но меня не интересовали ни деньги, ни большие перспективы в этой профессии. Все, что я хотела, - это быстрее оказаться дома, укрыться одеялом и выпить горячего чая. Из-за непогоды здорово намочила ноги. Чувствовала, что заболеваю. Попросила Дениса отпустить меня пораньше. Он пошел навстречу и даже напоследок похвалил:

- Новички в первый день пару прокатов делают, зарабатывая за смену не более 300 рублей. А ты уже сделала практически две тысячи. Тебе приловчиться и станешь…

- …уличным миллионером?

- Питерской мафией!

P.S. На следующий день моим напарником был не только Денис, но и такой же рядовой аниматор, как и я. Оказалось, что у него подход к работе совершенно другой. Об этом мы расскажем в следующей части нашей испыталки. Также специалисты поделятся, как вести себя петербуржцам и туристам, если они встретили наглого аниматора, попались на его удочку, но не хотят платить за банальное фото.