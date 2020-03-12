«Про то, что волнует каждого из нас»: В Петербурге прошла премьера фильма «Счастье в конверте»

С сегодняшнего дня на большие экраны по всей стране вышел фильм «Счастье в конверте». А накануне, 11 марта, в Петербурге состоялся его предпремьерный показ. И событие это для съемочной группы было особенным. Во-первых, Северная столица стала заключительной точкой в большом промо-туре. До этого целый месяц команда картины колесила по стране, представив фильм в 22 крупных городах. Владивосток, Иркутск, Самара, Тюмень, Волгоград, Севастополь… Города передавали эстафету кино по цепочке. И среди счастливчиков, кто уже успел увидеть картину до премьеры, оказались больше 10 тысяч человек.

Презентация «Счастья в конверте» в Петербурге – важное событие еще и потому, что сам режиссер фильма Светлана Суханова и часть актерского состава именно из этого города. Это народный артист России Ефим Каменецкий, актеры Юлия Рудина, Евгения Глотова, Ольга Онищенко, Владимир Петров, а также юный дебютант – девятилетний Федор Лещев. Все они, конечно, посетили премьеру фильма в своем городе.

Съемочная группа рассказала о фильме "Счастье в конверте" петербургским зрителям.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Мы хотели сделать доброе, светлое кино, не похожее ни на что. Мы просто снимали и получали огромное удовольствие. И старались сделать этот фильм от души. Он про мечту, любовь, про то, что волнует каждого из нас, – рассказала режиссер-постановщик фильма Светлана Суханова.

Картина состоит из трех новелл. Самостоятельные истории на первый взгляд никак не связаны между собой. Однако объединяют их старые-добрые бумажные письма, которые пишут или получают герои всех частей.

Одну из главных ролей в картине исполнила актриса Юлия Рудина.Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, есть еще одна неразрывная связь Петербурга с фильмом. Здесь снимали одну из новелл. Так что одна история рассказывается с берегов Невы. Работница вокзала Марина замечает на перроне странную пожилую женщину с билетом в руках. И встреча с этой пассажиркой неожиданно меняет жизнь героини.

– Когда я прочитала сценарий, я поняла, что эта история «попала» в меня, она похожа на мою жизненную ситуацию, связанную с мамой. Поэтому я это не играла, я это прожила, – рассказала актриса Юлия Рудина, исполнившая роль Марины. – Для меня эта новелла о прощении. О том, что важно научиться прощать других. И главное – научиться прощать себя.

На премьере "Счастья в конверте" в Петербурге зрители могли отправить открытку близким.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна история фильма – с черноморского побережья, где живут по соседству фронтовые товарищи Андрей Семенович и Федор Иванович. Один из них выигрывает кругосветное путешествие, из которого пишет письма старому другу. Но одно из них переворачивает все. А третья новелла – из сибирской деревни. О том, как в Новый год дедушка помогает своему внуку-первокласснику поверить в чудеса, когда тот пишет письмо Деду Морозу. Все эти новеллы подкупают искренностью, добротой и простотой. Зрители то смеются, то утирают слезы – как будто все на экране о каждом из них.

Объединил все эти истории «Счастья в конверте» в сценарий режиссер Евгений Бедарев. Он известен как создатель фильмов «В ожидании чуда», «Тариф Новогодний»», «Пока цветет Папоротник». Сами съемки, помимо Северной столицы, проходили в Севастополе и Карелии.

На премьере петербуржцы поддержали акцию с бумажными письмами.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

На предпремьерных показах во всех городах зрителей ждала добрая акция. Всем желающим раздавали конверты с открыткой, которые можно было отправить любому адресату. Не остались в стороне от идеи с «живыми» письмами и петербуржцы. И с радостью перед показом писали пару строк своим родным и близким, опуская конверты в почтовый ящик.