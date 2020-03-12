Не обниматься, не целоваться: Какие ограничения из-за короновируса вводят работодатели Петербурга
РУКИ МЫТЬ, ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ СЛЕДИТЬ
Петербург строит защитные укрепления от коронавируса. Уже неделю на карантине 781 студентов университета Мечникова, два официальных случая коронавируса, всего в Северной столице с подозрением на заболевание госпитализировали 129 человек.
Однако ситуация в городе на Неве спокойная. Отменять массовые мероприятия, как в Москве, никто пока не собирается, а среди населения никакой паники нет. Скорее, это можно назвать осторожностью.
Быть внимательными призвали и в Роспотребнадзоре Петербурга. Ведомство опубликовало на своем сайте рекомендации для работодателей – чтобы свести количество заболевших к минимуму.
Если кратко: сотрудники должны следить за чистотой рабочих мест, обрабатывать их дезинфицирующими салфетками, проветривать помещение каждые два часа, включать в офисах бактерицидные лампы. Кроме того, работники должны мыть руки и обрабатывать их антисептиками, а также следить за своей температурой и приглядывать, а не часто ли чихает Тамара Ивановна из соседнего отдела. Если часто, пусть лучше трудится из дома, так всем будет спокойнее.
Не забывайте мыть руки!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Но и это еще не все. В Роспотребнадзоре рекомендуют воздержаться от командировок, поездок за границу и корпоративных мероприятий. Ну и еще не стоит есть на рабочем месте. Лучше идти в столовую, а если такой нет – организовать.
Правда, насколько добросовестно горожане исполняют предписания Роспотребнадзора, судить трудно. Зато в «Комсомолке» все ответственные. За руки не здороваемся, работаем всей редакцией в масках и прямо над кварцевой лампой. Это шутка, конечно. Но и лампа, и антисептики, и маски в «КП» приготовлены.
ДОСТАТОЧНО ОБЫЧНОЙ МАСКИ
Кстати о масках. Вместе с новостями о коронавирусе интернет наводнили различные объявления: трехслойные маски, макси-респираторы, доходит даже до абсурдного - специальные маски против коронавируса. Действительно ли они лучше обычных медицинских? Некоторые из них действительно можно носить дольше и они будут лучше защищать, но вполне достаточно и самых простых.
- Самая обычная маска будет помогать также как, например, маска-респиратор, - отмечает старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров. - Только менять ее надо раз в два часа или, когда она намокнет или станет грязной. Понятно, что на улице такая маска не нужна, только, если хотите, в метро и общественных местах. Только не носите ее на подбородке, смысла в ней уже нет.
Ходить в маске на работе вас никто заставить не может, если того, конечно, не требуют правила. Но всегда лучше надеть маску, чем не надеть, если есть сомнения. Так спокойнее.
В редакции «Комсомолки» свои меры предосторожности...Фото: Лилия КОЗЛОВА
Моментально на ситуацию с коронавирусом среагировали и доставщики еды. Многие сервисы Петербурга, в том числе крупные, добавили опцию, чтобы заказ оставляли под дверью. Это сделали, чтобы курьер и клиент не подцепили болезнь друг от друга.
Кстати, эта опция была и раньше. Только пользовались ей, чтобы, например, никого не разбудить звонком.
А КАК НА ДЕЛЕ?
Правда, несмотря на все рекомендации, жители Северной столицы настроены скептически. Согласно опросу, который провела «Комсомолка» на своей странице ВКонтакте, подавляющее большинство горожан (74% опрошенных) никак не защищаются от коронавируса на работе. Видимо, полагаются на крепкий северный иммунитет.
Почти 14% предпочитают антисептики, почти 6% носят маски, а 4% работают из дома. Примечательно, что никто из опрошенных не считает, что нужно перестать есть на рабочем месте.
Пройдите опрос Какие меры вы принимаете на рабочем месте против инфекций?
ИСТОЧНИК KP.RU
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