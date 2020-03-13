«Крыс не ловят, но требуют ласки»: Как Эрмитаж пристраивает своих котов в добрые руки

Если через много тысяч лет археологи доберутся до подвалов Эрмитажа, то с уверенностью смогут сказать: здесь жили котики. И свидетельством тому – отпечатки маленьких лап на бетонном полу.

- Даже ремонт не дают сделать. Ходят и ходят! – с улыбкой говорят сотрудники музея, глядя на своих питомцев, которые либо лениво валяются на любой подходящей горизонтальной поверхности, либо – как уважающие себя коты, гуляют сами по себе.

Недавно в полку эрмиков – как в народе называют здешних хвостатых – прибыло. На свет появились трое малышей. «Недоглядели, вот и случилась любовь», - смеются музейные работники.

Настоящее кошачье царство!Фото: Олег ЗОЛОТО

Разу не отдадут

Однако плоды эрмитажной любви всегда востребованы. За котятами, родившимися в музейных подвалах, каждый раз выстраивается очередь. Вот и сегодня будущие владельцы пришли с ними знакомиться. Один из малышей пока еще не уверенной, но очень настойчивой походкой подошел к гостям.

- Вот его и возьмем! Он сам нас выбрал, - говорит петербуржец Руслан Иншаков. – Сразу же потом направился к лотку, сделал свои кошачьи дела, показав: «Ребята! Со мной проблем не будет!»

За котенком Руслан пришел с детьми Ильей и Соней. Говорит, просить питомца начала дочка. А так как Иншаковы – семья художников, малыша решили взять именно в Эрмитаже.

- Это же дух Петербурга, они охраняют сердце нашего города, берегут его, - рассуждает Руслан. – Взять себе именно такого котика – огромное счастье.

Забрать котика из Эрмитажа могут все желающие. Правда, кому попало особенных пушистиков не отдадут!Фото: Олег ЗОЛОТО

Но несмотря на то, что котик и хозяева сразу друг другу приглянулись, забрать усатого эрмика домой гости смогут только через две недели. Во-первых, малыш еще недостаточно окреп, во-вторых – музей никогда сразу драгоценных своих питомцев не отдает.

- Сначала мы знакомимся с человеком, просим его показать документы, а заодно проверяем серьезность его намерений, - объясняет пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. – А если кого-то пристраиваем, то обязательно следим за его судьбой.

«Меня заколдовали!»

Сегодня в подвалах Эрмитажа обитают порядка 70 усатых стражей. Живут все в разных условиях: самые гордые и независимые предпочитают круглосуточно патрулировать подземелья и внутренний двор, те, кого пока боятся выпускать, – находятся в клетках, а эрмики, которым нужна медицинская помощь, как правило, занимают «Кошкин дом» - отдельную небольшую комнату.

Котики крыс не ловят. Потому что их тут нет!Фото: Олег ЗОЛОТО

На стенах повсюду фотографии здешних питомцев. У них есть даже собственный вход в подвал – небольшое отверстие внизу рядом с дверью. За тем, чтобы котики всегда были здоровы, накормлены и жили в чистоте, следят волонтеры. Все они – музейные смотрители, которые страсть как любят животных. Главная над ними – «кошачья мама» Татьяна Данилова – замначальника службы безопасности.

- Как я сюда попала? Меня заколдовали! – смеется женщина. – Коллега 20 лет назад на меня это все «перевесила», и уехала. Вот я и здесь.

За постояльцами следят сотрудники Эрмитажа.Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна знает клички всех питомцев, и по выражению их мордочек может сразу сказать, в каком настроении хвостатый стражник. Стоило ей заговорить о своих любимцах, как «на арене» появляется Хавронья и начинает настойчиво требовать любви.

- О! А вот и она – терроризирует всех лаской, - улыбается «кошачья мама». – Все мужчины, которые здесь бывают, от нее балдеют, потому что она сразу бежит в объятья, готова всех облизать. К людям она очень расположена, а вот других кошек гоняет. Мол, «я здесь главная, а ты, пожалуйста, это учитывай»!

Крыс не ловят

Интересная судьба у здешнего новичка Альпика. Он, как шутят музейные работники, - истинный петербуржец, потому что искусства ради не побоялся вскарабкаться на дерево и застрять на уровне второго этажа Эрмитажа напротив золотой гостиной. Кот просидел на ветке несколько часов, его успели поклевать вороны, бедолага повредил лапу. Спасали мохнатого волонтеры отряда «Кошкиспас» и МЧС.

Усатого спасали петербургские пожарные, волонтеры и сотрудники музея. Фото: Кошкиспас

Этот путешественник, попавший в Эрмитаж прямо с дерева, пока на лечении.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Он был в отчаянии, поначалу никого к себе не подпускал, - рассказывает смотритель музея Людмила Тощакова. – Только-только начал привыкать к нам. Пока он у нас в клетке сидит, на карантине, в ближайшее время выпускать не будем, он еще не оклемался.

Кормят и лечат эрмиков за счет спонсоров. Раз в неделю к ним приходит ветврач Елена Батура. Сегодня она возила на УЗИ беременную кошку по кличке Подружка. Говорит, все в порядке – котята живы, сердечки бьются.

- Отрадно, что здесь люди следят за животными. Они, конечно, болеют, мы сразу стараемся их лечить. Все котики привиты. Все стерилизованы, за исключением тех, кого не успели поймать, - говорит Елена. – Мне очень нравится с ними работать, я считаю, это почетно.

Илья и Соня выбрали себе котенка, но забрать его смогут только через две недели. Таковы правила.Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что коты «оккупировали» подвалы Эрмитажа, свою главную функцию – по ловле крыс – они не выполняют. Потому что никаких крыс здесь нет уже лет 20, говорят сотрудники музея. А нет их, потому что хвостатые стражи всегда начеку.