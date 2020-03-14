2020-03-14T20:48:06+03:00
Звезды

Бузова сорвала спину, но отыграла концерт и показала соблазнительное фото в откровенном нижнем белье

Певица пожаловалась фанатам на боли после падения, но решила не останавливать гастроли и поблагодарила поклонников за цветы
Петр КИБЕР
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Бузова едва не отменила гастрольный тур из-за травмы спины.Бузова едва не отменила гастрольный тур из-за травмы спины.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нелегка и неказиста жизнь российского артиста, - так гласит давняя ироничная присказка. Но теперь так наверняка может сказать и Ольга Бузова, едущая с гастрольным туром по стране. Буквально накануне она выступала в Вологде и концерт шел для нее сквозь слезы. Причиной стали сильные боли, которые певица получила при случайном падении.

- Мои хорошие, хочу поделиться с вами одной историей. На днях я неудачно упала и после этого у меня начались сильные боли в спине. Я подумала, что пройдет все само, ведь мне некогда болеть - в самом разгаре мой тур. Однако врачи сказали, что это грыжа и ее надо срочно лечить, - написала в «Инстаграме» сама Ольга.

Перед концертом в Вологде певица получила травму спины. Фото: instagram.com/buzova86

Перед концертом в Вологде певица получила травму спины. Фото: instagram.com/buzova86

Естественно, что залогом выздоровления должен был быть полный покой. Что же произошло, «Комсомольская правда» решила узнать у мамы певицы.

- Не знаю, если честно. Она наверное меня бережет, чтобы я не расстраивалась Я сейчас сама на работе, и с дочкой не пока общалась. Стараюсь ее не беспокоить, когда она на концертах в туре. Созвонимся и спрошу, что случилось, - удивилась Ирина Александровна.

Впрочем, прерывать гастрольный тур Ольга Бузова не стала. Она отработала концерт в Вологде, после чего поблагодарила зрителей за поддержку: «Я не могла вас подвести. Сегодня было 2500 человек и как я могла не выйти к вам??? Простите меня пожалуйста, что не смогла отработать программу вместе с танцами. Просто мне было очень больно. Хочу сказать каждому, кто был сегодня - огромное спасибо за эту невероятную поддержку и любовь».

Несмотря на травму Оля порадовала поклонников, особенно мужчин, своим сексуальным снимком. Фото: instagram.com/buzova86

Несмотря на травму Оля порадовала поклонников, особенно мужчин, своим сексуальным снимком. Фото: instagram.com/buzova86

А утром певица уже собиралась ехать в Череповец, где у нее по графику следующее выступление. И тут Оля сильно порадовала фанатов довольно откровенным снимком в красном нижнем белье на фоне огромного количества цветов, полученных от поклонников.

- Проснуться от аромата такого количества цветов- это чистый кайф! - подписала фото сама певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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