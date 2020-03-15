Доступ к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе не будут закрывать из-за коронавируса

Тысячи верующих торопятся приложиться к христианской святыне - мощам Иоанна Крестителя, которые в Северную столицу привезли по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 9 марта из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. Она пробудет в храме только до 17 марта. Как выяснили корреспонденты «КП», подход к мощам закрывать не собираются даже после введения в Петербурге режима повышенной готовности.

Толпы верующих идут приложиться к мощамФото: Артем КИЛЬКИН

- Запрет касается только тех мероприятий, которые собирают более тысячи участников одновременно. У нас такого количества не наблюдается, - пояснила «Комсомолке» пресс-секретарь Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. - В среднем к мощам приходит по шесть-семь тысяч человек в течение дня. К тому же у нас принимаются все необходимые санитарные меры: добровольцы обрабатывают киоты икон и ковчег с мощами специальными антисептическими растворами. Но самое главное - мы уже не раз это говорили, а теперь заостряем внимание особо: никто не заставляет людей прикладываться к мощам. Это сугубо добровольное решение. Можно просто прийти в храм и помолиться. Никаких запретов на это нет и быть не может.

Мощи протирают волонтерыФото: Артем КИЛЬКИН

Тем не менее Священный синод призвал верующих мыть руки, пользоваться спиртовыми антисептиками и держать дистанцию от людей с симптомами простуды. Заболевшим и вовсе рекомендуют сидеть дома и не приходить даже на воскресные службы.

В соборе большое число паломниковФото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), тем временем, не исключил, что в храмах РПЦ прихожан начнут проверять на входе на наличие симптомов болезни.