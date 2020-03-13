Главный врач: Ольга Александровна Назарова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, врач-пульмонолог, врач-терапевт.

О КЛИНИКЕ

Немецкая семейная клиника была основана в 2009 году и оказывает все виды медицинской амбулаторной помощи взрослым и детям. Это единственный медицинский центр в Санкт-Петербурге, который создали (и руководят им до сих пор) высококвалифицированные специалисты из Германии - Хайнрих Шнайдер и Доктор Мед Бек.

Основательность, тщательность, высокие стандарты качества, пунктуальность, требовательность к себе – все эти черты знаменитого немецкого стиля управления используются в ежедневной работе клиники. Сегодня клиника имеет 5 филиалов, в которых работают 250 специалистов 65 медицинских специальностей.

– Главный принцип, который соблюдает в работе каждый наш сотрудник – «Нужды пациента превыше всего!» – говорят специалисты Немецкой семейной клиники. – Мы стараемся совместить быструю и квалифицированную помощь пациенту с чутким и доверительным отношением к нему.

И это не просто слова. Все сотрудники клиники следуют внутренним «Стандартам обслуживания» и поддерживают особую рабочую атмосферу. В том числе и благодаря этому Немецкая семейная клиника была многократно отмечена экспертами рынка в рейтинге лучших частных медицинских центров Санкт-Петербурга, особенно по педиатрии.

Кроме того, в Немецкой семейной клинике успешно развивается стоматологическое отделение. Здесь лечат по всем основным направлениям этого направления медицины: терапия, хирургия и имплантация, пародонтология, ортопедия, микропротезирование, ортодонтия, детская стоматология.

Количество пациентов увеличивается с каждым годом. Фото из архива клиники.

Своей миссией доктора Немецкой семейной клиники считают качественную медицинскую помощь всей семье по разумным ценам. А преимущества клиники пациенты видят сами: это и качество оказания медицинской помощи, и уникальные специалисты, и высококлассное оборудование, и привлекательные комплексные программы обслуживания для всей семьи.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В Немецкой семейной клинике работают только высококвалифицированные специалисты, среди которых 7 докторов медицинских наук, 5 профессоров медицины, более 30 кандидатов медицинских наук. Также пациентам помогают уникальные доктора – консультанты лучших стационаров и НИИ Санкт-Петербурга. Если нужно, специалисты объединяются и проводят консилиумы – это необходимо для быстрейшей постановки диагноза и эффективного лечения.

– Главная наша гордость – высококвалифицированные врачи. Доктора применяют новые подходы к лечению из международных информационных систем, таких как UptoDate – это клинический информационный ресурс, построенный на принципах доказательной медицины, – говорят в Немецкой семейной клинике.

Важнейший принцип работы Немецкой клиники - создание условий для регулярного повышения квалификации сотрудников. Доктора, которые здесь работают, стажируются в европейских клиниках, регулярно участвуют в специализированных медицинских конференциях и семинарах.

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Работают доктора на качественном оборудовании от американских и немецких производителей, в том числе экспертного уровня. Например, для проведения ультразвуковых исследований во время беременности используется аппарат экспертного класса Voluson E8 производства GeneralElectric.

– Высокое качество разрешения, программы подавления шумов, снижение зернистости изображения, различные режимы допплеровских исследований, возможности постобработки сохраненных 2D, 3D, 4D изображений или клипов – все это позволяет рассмотреть самые мельчайшие подробности на любом этапе исследования, – говорят врачи.

Клиника уделяет большое внимание профилактике возрастных заболеваний, продвижению здорового образа жизни. Пациентам здесь могут подобрать программы питания, в том числе на основе теста на скрытую пищевую непереносимость Prime-Test.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Немецкая семейная клиника входит в число лучших частных медицинских центров Санкт-Петербурга, она неоднократно побеждала в городском рейтинге частных клиник по педиатрии, гинекологии, неврологии.

– Мы стремимся за счет своих стандартов и принципов работы стать частной клиникой первого выбора в Санкт-Петербурге, как для детей, так и для взрослых, – добавляют специалисты.

В 2019 году клиника расширила перечень оказываемых медицинских услуг, приобрела дополнительное профессиональное оборудование. К примеру, открылся цифровой рентген-кабинет в семейной клинике на Невском проспекте (БЦ «Невский центр»). Успешно проводятся флебологические операции (ЭВЛК - эндовенозная лазерная коагуляция). Это современный метод лечения варикозного расширения вен. Лечение проходит под контролем специального сканирования – цветового дуплексного, позволяющего не разрезать кожу, а проводить процедуру через крошечные проколы.

– Количество наших пациентов растет с каждым годом, а это говорит о качестве наших услуг, пациенты обращаются к нам, потому что знают: в Немецкой семейной клинике им окажут высококвалифицированную эффективную помощь, - с гордостью отмечают в клинике.

КОНТАКТЫ

Адреса:

- Клиника и стоматология на Невском: Невский проспект, 114-116, БЦ «Невский Центр» («Стокманн»), ст. м. «Площадь Восстания».

- Клиники, травмпункт, аптека в Московском районе: Варшавская улица, 23, к.1,ст. м. «Парк Победы», площадь Чернышевского, 11, БЦ «БУРЖУА», ст.м. «Парк Победы»

Телефон: 8 (812) 432-32-32, с 8.00 до 22.00.

Сайт и соцсети:

- www.german.clinic

- vk.com/german.clinic

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