Волшебная страна Бенуария: Как работает Школа Бенуа, в которой детей учат мыслить и принимать решения

Школа Бенуа – это уникальный центр дополнительного образования для детей, который располагается в уникальном историческом здании – бывшей даче знаменитого петербургского архитектора Юлия Бенуа. Учреждение объединило в себе айки-подход к образованию, авторские методики преподавания и современные технологии. Деятельность Школы направлена на раскрытие талантов каждого ребенка, формирования нестандартного мышления и всестороннее гармоничное развитие личности. Помогают им в этом сказочные герои – волшебные Бенуарики.

ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ ПО АРХИВНЫМ ФОТОГРАФИЯМ

Прославленный зодчий навсегда вписал свое имя в историю Санкт-Петербурга. Он создал в городе на Неве множество зданий разного назначения. Среди них и нынешнее здание Школы – деревянный двухэтажный домс мансардами и башней, который был крашением образцовой лесной молочной фермы на севере города в XIXвеке. Этому проекту Бенуа посвятил большую часть своей жизни.

После Октябрьской революции Ферма Бенуа была национализирована и до конца 1980-х годов здание использовалось под разные общественные нужды. Здесь был детский сад, позднее планировалось открыть школу художественного образования. Но эти планы не осуществились – дача сгорела в 2001 году. С тех пор ее не восстанавливали.

Последние несколько десятилетий здания в саду Бенуа стояли заброшенными. В сентябре 2011 года комплекс лесной молочной фермы Бенуа, включающий три здания: дачу Юлия Бенуа, ферму и административное здание, был продан на торгах компании «БестЪ» во главе с Лушниковым А.В.

–На месте дачи остались руины. Их обнесли забором и оставили. Никто не хотел браться за реставрацию, – рассказывает предысторию детского центра директор Школы Бенуа Светлана Рахманина. – После того, как здания выкупила группа компаний «БестЪ», ферму и дачу восстанавливали несколько лет по архивным фотографиям. Многими снимками с нами поделились местные жители. Когда работы завершились, они очень удивлялись тому, как удалось воссоздать все детали.

С тем, что в стенах расположится центр дополнительного образования, определились еще до начала грандиозного ремонта. Пока строители возрождали дачу Бенуа из пепла, опытные методисты корпели над концепцией учреждения и авторскими программами обучения. На разработку и написание последних ушло более трех лет.

– Была проведена огромный этап подготовительная работа. Мы решили, что помимо кружков и занятий у нас будет еще и детский сад. Такой запрос появился от родителей,–продолжает Светлана Рахманина. –Нам было важно, чтобы над нашими программами работали профессионалы, которые владеют не только теорией, но и постоянно работают с детьми. Так, в число авторов вошли педагоги-практики, методисты Любовь Рыбкина и Людмила Белоусова.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Школа Бенуа открыла двери в сентябре 2017 года. Для воспитанников создали комфортные условия, которые способствуют всестороннему развитию и обучению. Пространство детского центра яркое и стильное, а классы Школы оснащены планшетными компьютерами iPad и конструкторами LEGO. Занимаются с ребятами молодые и талантливые педагоги, они помогают детям научиться выходить за пределы устоявшихся шаблонов.

–Мы меняем способ подачи материала. Создаем такую среду и условия, где дети сами ищут ответы на свои вопросы и находят решение сложных ситуаций. Педагоги используют элементы системы ТРИЗ – теории решения изобретательских задач. Она была разработана для инженеров, чтобы они находили множество решений одной задачи, у нас тоже много открытых задач, которые выполняют дети. При этом мы никогда не говорим ребенку, что он не прав. – объясняет Светлана Рахманина. – Использование элементов ТРИЗ в дошкольном возрасте соответствует Айки-подходу – с их помощью мы стремимся привить ребенку радость творческих открытий, сформировать нестандартное креативное мышление. Таким образом, Школа Бенуа становится первой Айки-школой, где ТРИЗ является одним из инструментов Айки-подхода.

Сейчас у нас более 550 учеников от 1,5 до 12 лет. Они посещают детский сад и дополнительные занятия. В настоящий момент для детей открыты более 30 направлений. Среди них детский фитнес, бэби-класс, английский, театральная студия, сказкотерапия, музыка, лего-конструирование, театральная студия, шахматы, робототехника, вокал. Также в школе Бенуа работают творческая мастерская BENUAArtLab, танцевальная студия BENUADance и студия BENUA Media. Дети учатся рисовать, создавать скульптуры, снимать мультфильмы, вести блог и свободно двигаться в разных танцевальных направлениях.

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОНОМЫШКИ

Уникальную атмосферу в школе создают волшебные слономышки, которые живут в сказочной стране Бенуарии. Бенуариков можно встретить везде: в коридорах, классах, рабочих тетрадях, книгах и даже на футболках учеников.

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– Персонажей придумал и нарисовал известный художник Николай Копейкин. Они получились очень милыми, – рассказывает Светлана Рахманина. – Оживила семью Бенуариков детская писательница Катя Матюшкина. Все волшебные истории, которые она создала, тесно связаны с историей места. У каждого бенуарика свой характер. Они помогают и преподавателям, и детям – ребята познают материал через игру и сказку. Например, бенуариков можно «оживлять» с помощью приложения с дополненной реальностью: они двигаются, танцуют, поют и умею многое другое.

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БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

За 2,5 года Школа Бенуа выросла в уникальную сеть детских развивающих центров. В ее состав входят 20 школ –16 уже открылись, еще четыре на стадии запуска.

–Появились они после того, как мы поняли, что у нас огромное количество информации и наработок, которыми мы хотим делиться, – объясняет Светлана Рахманина. –Мы создали площадку, которая называется «Система дистанционного обучения». Туда мы загрузили абсолютно все, что касается деятельности нашего центра. После этого к нам потянулись партнеры. Теперь центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Таганроге, Ярославле, Волгограде, Екатеринбурге и других городах.

Директор Школы Бенуа Светлана Рахманина.Фото: Андрей ГАШЕВ

– Кроме того, в данный момент мы начинаем внедрять Айки-подход к образованию в Школе Бенуа на Тихорецком, с помощью которого мы хотим усилить воспитательный компонент в нашей концепции, сформировать в процессе обучения культурную, инициативную личность.Этот подход поможет научиться детям относиться к проблемам, как к решаемым задачам, не бояться совершать ошибки; строить отношения с людьми на основе взаимного уважения и внимания к чужому мнению – говорит Светлана Александровна.

Впрочем, на этом Школа Бенуа не планирует останавливаться. В планах создание новых методик, поиск партнеров и проведение II Ежегодной Конференции «Детское образование как бизнес». Последняя состоится 20-21 марта в Общественном пространстве «Бенуа 1890». В течение двух дней топовые эксперты в сфере образования прочтут лекции, обсудят лучшие методики, проведут дискуссии и мастер-классы. Программа конференции будет интересна всем: от директоров, методистов, педагогов и психологов образовательных учреждений до владельцев детских проектов и родителей. Билеты на конференцию можно приобрести на сайте.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Как родителям выбрать занятие для ребенка?

Светлана Рахманина, генеральный директор Школы Бенуа:

– У нас в Школе есть занятия для детей разного возраста.Для малышей (от 1,5 лет, - прим.ред.)они сочетают творчество и активность. Для ребятишек от 3-х лет мы можем провести диагностику (в ней участвуют педагог, психолог и, по необходимости, невролог), которая поможет родителям определиться с направлением. Специалисты проанализируют способности ученика и рекомендуют индивидуальный маршрут. Почему нельзя выбрать все направления сразу? Это может негативно сказаться на здоровье ребенка, привести к переутомлению, неврозу.

НА ЗАМЕТКУ

Для детей от 5-ти лет в Школе Бенуа проводятся квесты с дополненной реальностью. Юные путешественники участвуют в подвижных и музыкальных играх, разгадывают шифры и увлекательные логические задания. Это отличное место, чтобы отпраздновать День рождения, выпускной, Новый год или Первое сентября.