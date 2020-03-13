Совещания в режиме «онлайн» и запрет массовых мероприятий: режим повышенной готовности из-за китайского коронавируса официально ввели в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге официально ввели режим повышенной готовности из-за распространения нового китайского коронавируса, способного вызывать тяжелые формы пневмонии. На очереди - аналогичное постановление в Ленобласти. Такое решение губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко приняли сегодня, 13 марта, в ходе утреннего оперативного совещания.

Документ опубликован на официальном сайте городской администрации. Большая часть мер, которые в них упомянуты, касается профилактики инфекции. Так, например, в Санкт-Петербурге с 16 марта и вплоть до 30 апреля будут запрещены любые массовые мероприятия, рассчитанные более чем на 1 000 участников. Также от проведения любых массовых собраний и встреч рекомендовано воздержаться общественным объединениям и организациям.

Одно из самых полезных нововведений - жителям и гостям города и области создадут условия, чтобы они могли сдавать анализы на коронавирус добровольно.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Работодателям рекомендуется не направлять сотрудников в заграничные командировки, не проводить и не принимать участие в мероприятиях с иностранным гражданами, - говорится в документе. - Кроме того, следует активнее внедрять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и так далее.

Еще одна серьезная мера касается выявления новых заболевших: для того, чтобы этот процесс не растягивался на долгое время, жителям и гостям Северной столицы предоставят возможность добровольно обследоваться на коронавирус. Чтобы любой желающий мог сдать анализы, в каждом районе на базе медицинских центров создадут специальные лаборатории.

Постановление официально вступило в силу с момента публикации.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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