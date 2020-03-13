2020-03-13T15:07:38+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Центр имплантации «UniverStom»

Малоинвазивные технологии установки имплантата без разрезов и боли
Любовь Холопова
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Первая клиника «UniverStom» открылась в 2015 году.Первая клиника «UniverStom» открылась в 2015 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главный врач: Олег Васильевич Онохов, хирург-имплантолог с 1998 года.

О КЛИНИКЕ

Потеря даже одного зуба может серьезно навредить здоровью, но к сожалению, многие даже в наше время не решают эту проблему, а просто смиряются с ней. Последствия, увы, очень неприятны – атрофия костной ткани и появление дефектов лица. Избежать подобных проблем помогают узкоспециализированные врачи-имплантологи Центра имплантации и ортодонтии «UniverStom».

Он работает с 2015 года, но команда специалистов с богатым опытом в имплантологии и протезировании зубов, которые трудятся здесь сегодня, сформировалась еще до открытия клиники. Это позволило «UniverStom» с первых же дней оказывать пациентам полный спектр качественных услуг в этой сфере стоматологии.

– Мы предлагаем уникальные методики лечения и восстановления зубов с минимальным риском травматизма. Это позволяет в разы сократить травмирование тканей, а также с большей вероятностью привести к полноценному приживлению «новых зубов», – говорят в клинике.

Неудивительно, что количество пациентов «UniverStom» постоянно увеличивается. Во-первых, благодаря профессионализму врачей, а во-вторых – доступной стоимости лечения. Дело в том, что клиника является официальным партнером компании-производителя оборудования и материалов для имплантации и протезирования ADIN (Израиль). Это и помогает держать цены на приятном для пациентов уровне. А первая консультация хирурга здесь и вовсе бесплатная.

А вы – давно проверяли зубы у стоматолога? Фото: Артем КИЛЬКИН

А вы – давно проверяли зубы у стоматолога?Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас Центр имплантации «UniverStom» принимает пациентов уже в двух клиниках в центре Санкт-Петербурга.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В Центре имплантации «UniverStom» работает команда специалистов, состав которой подбирался очень тщательно. Это квалифицированные и опытные специалисты, которые хотят развиваться в профессиональном плане. Высокий уровень качества работы помогают обеспечить и налаженные отношения между врачами и вспомогательным персоналом.

– За годы работы наши специалисты сталкивались с самыми сложными ситуациями, и пришли к выводу, что нерешаемых задач нет. Поэтому среди наших пациентов – как те, у кого нет всего одного зуба, так и люди, оставшиеся безо всех зубов, - говорят в клинике «UniverStom».

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Специалисты «UniverStom» оказывают услуги по имплантации зубов пациентам любого возраста, но чаще всего в клинику обращаются люди старше 40 лет. Все-таки проблема отсутствия одного или нескольких зубов актуальна для представителей более старшего поколения.

Диагностику (а она обязательна для консультации) пациенты могут пройти тут же, в клинике – сделать рентгеновский панорамный или прицельный снимок.

Лечение начинается с диагностики. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лечение начинается с диагностики.Фото: Артем КИЛЬКИН

Большой популярностью у пациентов пользуется методика безлоскутной установки имплантатов (без разреза десны, через небольшой прокол). Операция по установке «нового зуба» длится всего 3-5 минут. Доктора используют систему имплантатов из Израиля, характеристики и качество которой позволяют в некоторых случаях избежать дополнительных операций по наращиванию костной ткани

– Мы постоянно растем и улучшаем сервис работы с пациентами, планируем и дальше развиваться в протезировании и имплантации зубов, так как благодаря нашим методам работы мы способны конкурировать даже с крупными сетевыми клиниками, – отмечают в Центре «UniverStom». – Сейчас мы развиваем новый филиал на Торжковской улице, у метро «Черная речка».

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

– Наше главное достижение – это неуклонный рост числа пациентов, которые приходят по принципу «сарафанного радио», что мы расцениваем как объективный показатель качества оказания услуг, – с гордостью говорят в клинике. – К нам все чаще и чаще записываются по рекомендациям знакомых, и это очень радует, мы стараемся улучшать этот показатель. Так, в прошедшем году мы получили на 25% больше пациентов, которые пришли по совету своих друзей и родственников.

КОНТАКТЫ

Адреса:

- проспект Римского-Корсакова, 65А,

- Торжковская улица 2 корпус 1.

Телефоны: 8 (812) 90-90-375, 90-422-40.

Сайт: implantgood.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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