2020-03-13T15:39:14+03:00
Новости компаний

ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%

Получить средства по минимальной ставке можно на срок до 1 года
Степан СТЕПАНОВ
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ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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ВТБ и российское представительство японской компании по производству мототехники Yamaha Motor CIS запустили программу кредитования, в рамках которой можно приобрести мотоциклы и квадроциклы Yamaha по ставке от 0,1% годовых. Для оформления кредита заемщикам достаточно будет предъявить только два документа.

Размер ставки зависит от срока кредитования. Получить средства по минимальной ставке 0,1% можно на срок до 1 года. Сумма кредита может достигать 2 млн рублей. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет. Первоначальный взнос в рамках программы – 20% от стоимости техники. Решение по заявке клиента принимается банком в течение дня.

- ВТБ запускает с Yamaha Motor совместный проект, благодаря которому наши клиенты смогут на самых выгодных условиях приобрести сезонную технику – квадроциклы и мотоциклы – по минимальной ставке от 0,1% годовых, - прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. - Кроме этого, заемщики могут включить в сумму кредита аксессуары и экипировку, оформление полиса страхования не требуется. Мы уверены, с такой ставкой новая программа будет востребована у любителей мотоциклов и мотовездеходов и позволит им приобрести средства передвижения, которым нет равных на трассах, проселочных дорогах или бездорожье.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 86 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте достиг 120 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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