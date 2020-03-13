Парализованный после инсульта петербуржец оказался заперт в Италии из-за коронавируса

Кошмаром обернулись для жителя Санкт-Петербурга Сергея Лежнина итальянские каникулы. Вместо мягкой весны у подножия Альп 62-летний мужчина оказался на больничной койке. Он не может самостоятельно есть и пить, левая часть его тела оказалась парализована, развилась пневмония. Но самое страшное - в таком состоянии он оказался заперт в Италии.

ПУТЕШЕСТВИЕ ОБЕРНУЛОСЬ АДОМ

Все произошло 5 марта в городке Рива-дель-Гарда. Сергей - пенсионер и страстный любитель парусного спорта - приехал туда, чтобы посмотреть на соревнования.

- На пенсии отцу нравится ездить в Италию. Особенно в Рива-дель-Гарда. Там много соревнований по парусному спорту, а отец в студенческие годы ходил на яхтах. Сейчас он не участвует в соревнованиях, а просто смотрит их, - рассказывает корреспонденту «КП в Петербурге» сын Сергея Лежнина Федор.

В этом живописном местечке на берегу озера у мужчины случился инсульт. Его тут же отправили вертолетом в областную столицу - город Тренто - и поместили в госпиталь. Приступ прошел, но последствия оказались очень тяжелыми. Паралич, потеря чувствительности, пневмония. Врачи тут же заподозрили коронавирус. Дважды проводили тесты, но догадки не подтвердились.

Постепенно состояние Сергея Лежнина стабилизировалось. К облегчению родных, сердце мужчины работает самостоятельно. Однако он все еще прикован к постели и не может самостоятельно есть. Несмотря на это, в ближайшее время мужчину готовят к выписке.

Беда не приходит одна. Пока россиянин был в больнице, мир повесил на Италию замок. Все из-за коронавируса. Закрыты границы, перелеты сведены к минимуму. В том числе в Россию.

- Пандемия усугубила ситуацию, - отмечает Федор. - Мы постоянно на связи с Центром медицины катастроф, там готовы нам помочь, но все рейсы поблизости отменили. Ехать из Тренто в Рим нет смысла, такое же расстояние до России - до Калининграда. Да и кто его туда повезет? Посольство России в Италии тоже в курсе ситуации, но там тоже ничего не могут сделать из-за отмены рейсов.

СТРАХОВАЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОГАТЬ

Коронавирус - не единственная проблема, с которой столкнулась семья Лежниных. На их пути встало безразличие. У Сергея была страховка, но как только дело дошло до выплат, в страховой заявили, что лимит исчерпан.

- Нам в больнице в страховой сообщили, ссылаясь на договор, что покрывают расходы до двух тысяч евро, а только вертолет в Тренто обошелся в три тысячи евро, поэтому компания не будет заниматься транспортировкой больного в Россию или хотя бы в Рим, - негодует Федор.

Родные Сергея тут же обратились к медикам и юристам. Те заверили: так поступать страховая не имеет права. Все потому, что до этого инсультов или инфарктов у мужчины не было. Это подтверждает справка из поликлиники.

Путь в Россию для Сергея оказался закрыт. Но и в Италии он остаться не может. И на то есть свои причины.

- Перевести отца на реабилитацию в Италии не получается из-за языкового барьера. Мы не можем отвезти его и в другую больницу, потому что из клиник, где могут быть пациенты с коронавирусом, не переводят, - вздыхает Федор.

Дома Сергея Лежнина ждут трое детей, в том числе 17-летняя дочка. Пока ситуация выглядит безвыходной, но родные не опускают рук и делают все возможное.

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