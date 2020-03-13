Как олимпиада поможет поступить в вуз

Участие в олимпиадах не только развивает мозг, но и помогает получить льготы и бонусы при поступлении в вузы. К примеру, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) проводит олимпиаду «Азимут» для талантливых абитуриентов по шести направлениям: экономика и финансы, государственное и муниципальное управление, право, психология, иностранные языки и математика.

Стартовала олимпиада 28 февраля, а заочный этап завершается 25 марта.Это отличная возможность учащимся 7-11 классов школ и студентам колледжей оценить свои знания в отраслях, для которых университет готовит специалистов высокого уровня.

При этом каждый участник олимпиады получит сертификат, который можно включить в портфолио абитуриента, а победители – дипломы I, II, III степени и скидку на обучение за первый семестр 15%, 10%, 5% соответственно при поступлении в университет.

СПРАВКА Заочный этап Олимпиады проходит удаленно через информационную систему университета с 28 февраля по 25 марта 2020 г. Время прохождения заданий по каждому направлению Олимпиады – 90 минут.С условиями прохождения Олимпиады можно ознакомиться на официальном сайте Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.