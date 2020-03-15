Рок-музыкант, капитан корабля, мотогонщик и проводник: Как живут потомки Федора Достоевского в Петербурге

О любви русского классика Федора Достоевского к казино знали многие. Но игромания, спустя полтора века, сыграла с Федором Михайловичем злую шутку. В СМИ прокатилась информация о некой табличке, которая украшала казино в Висбадене. Табло гласило: «Писатель Федор Достоевский должен заведению 240 тысяч евро». Эта вывеска, по слухам, возмутила зашедшего в игорную, русского олигарха Романа Абрамовича и он якобы оплатил долг, потребовав снять позорную табличку со стены. «Комсомолка» узнала, что правда в этой истории, как сейчас живут потомки Достоевского и как поездка в казино Висбадена стала толчком для написания романа «Преступление и наказание».

«ВСЕМИ ДОЛГАМИ ЗАВЕДОВАЛА ВДОВА ПИСАТЕЛЯ»

Потомки русского классика до сих пор живут в Петербурге и фамилию Достоевский носят с гордостью. Новость о вековом долге писателя застала родственников писателя врасплох. 44-летний праправнук автора «Преступления и наказания» удивился звонку «Комсомолки».

Федор Достоевский играл в казино Германии Фото: РИА Новости

- Я таблоиды не читаю, но относительно такого большого долга могу сказать –

едва ли, - пояснил «КП-Петербург» Алексей Достоевский. - Федор Михайлович, играя в казино, постоянно нуждался в средствах. И больших сумм не имел. Не будучи способным остановиться, он проигрывал, но всегда по малу. В самом заведении я не был. Знаю лишь, что в Баден-Бадене есть табличка: «Здесь играл Федор Достоевский». Но о долгах там ни слова.

- Говорят, что все долги Федора Достоевского достались его родственникам, вы бы в таком случае знали о непогашенном проигрыше?

- На самом деле, да, общеизвестно, что он всю жизнь писал авансом, получая деньги вперед, - поделился праправнук писателя. - Федор Михайлович выплачивал достаточно большие долги по делам скоропостижно скончавшегося старшего брата. И содержал его многочисленную семью. Из нужды он выбрался буквально в последний год своей жизни. В это время он был достаточно обеспечен. И даже если что-то после его смерти оставалось, то его вдовой Анна Григорьевной деньги были выплачены. Ведь все права по изданиям перешли ей, и она активно этим занималась. Не скажу что в большом достатке жила. Но ей хватало на себя, на свою семью. Вдова писателя содержала мемориальную комнату Федора Михайловича в Историческом музее в Москве и помогала школе имени Достоевского в городе Старая Русса. Поэтому относительно долгов, перешедшим к потомкам, я уверен, что их нет.

- То есть, если бы долг перед казино был, Анна Григорьевна его бы выплатила?

- Да. Со всеми, кому был должен Федор Михайлович, имела дело его жена. Зная его исключительно творческий склад характера, она брала на себя общение с кредиторами, издательские дела, деловое общение. Она очень ревновала память своего мужа, поэтому относилась внимательно к таким вещам.

Праправнук писателя играет в рок-группе Фото: предоставлено Алексеем Достоевским

20 ПРОФЕССИЙ

Что же касается самих потомков Достоевского, то никаких долгов Федор Михайлович своим родственникам не оставил.

- В Петербурге живут потомки по прямой линии, - рассказывает праправнук легенды. – Внука писателя Андрея Федоровича я, к сожалению, не застал. Он умер в 1968 году. Достоевский был инженером. Окончил Политехнический институт. Занимался двигателями танковыми и автомобильными. Был мотогонщиком и судьей.

Отец Алексея Достоевского – правнук писателя Дмитрий Достоевский – сейчас на пенсии. Но до этого он успел освоить 20 профессий: от вагоновожатого до алмазчика. До выхода на пенсию работал в «Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в Петербурге».

Праправнук писателя и его сын Федор Достоевский Фото: предоставлено Алексеем Достоевским

- Папа, как и я, занимался архивными работами - различными изысканиями, связанными с биографией семьи. Делал доклады на эту тему, - поясняет Алексей Достоевский. – Сейчас этим занимаюсь и я. Но в свободное время. В будние же дни я уже 20 лет работаю капитаном монастырского судна на острове Валаам. Это небольшое рыболовецкое судно. Также я играю на бас гитаре арт-рок группе «Птица Си». Что касается,занятий художественной литературой, честно сказать, даже не думал об этом. Да и сложно после такого великого человека что-то начинать. Старшая дочка Достоевского Любовь Федоровна потерпела неудачу на литературном поприще и очень этим была сломлена в свое время.

«ХОТЕЛИ БЫ ВЕРНУТЬ АВТОРСКИЕ ПРАВА»

Кстати, сам праправнук писателя начал знакомство с творчеством Достоевского, когда ему было 13 лет. Его пригласили сняться в фильме «Мальчики» по произведению «Братья Карамазовы», где он Сыграл Колю Красоткина.

Правнук писателя и маленький Федор Достоевский Фото: предоставлено Алексеем Достоевским

- Режиссеры фильма занимались подбором актером. Они знакомились с материалами в музее-квартире Достоевского. Там увидели мою фотографию и решили попробовать на роль, - вспоминает Алексей. - Я снялся в пробах и был утвержден. Мой отец тоже сыграл в эпизоде директора гимназии. Это был удивительный опыт, но о карьере артиста я не помышлял. После этого снялся только в документальном фильме «Леха Достоевский». Но после картины «Мальчики» я стал серьезнее относиться к творчеству великого предка и взял в руки книгу.Своих детей тоже приучаю к хорошей литературе. У меня их четверо: три дочери и сын Федор Достоевский (улыбается). Двое из них школьники, двое уже студенты. Кстати, по литературе у меня была четверка, а у детей пятерки.

А вообще советую перечитывать Достоевского в разном возрасте.Каждый раз находишь в них для себя что-то новое. Книги Федора Михайловича ведь открываются не с первого прочтения.

КОМПЕТЕНТНО

Игорь Волгин, президент фонда Достоевского:

«После проигрыша занял деньги у Тургенева»

Федор Достоевский занял деньги у Тургенева Фото: Василий Перов/Государственная Третьяковская галерея, А. А. Харламов/Государственный Русский музей

- Имеется в виду лето 1865 года, когда Федор Михайлович действительно жил в Висбадене. И там он был в очень тяжелом положении. Он проигрался в пух и прах. Ему не давали в долг обед в гостинице, грозили лишить свечки и чая. Чтобы выбраться оттуда, он пишет Герцену, Тургеневу, просит денег. Тургенев выслал 50 талеров вместо просимых 100, Герцен ничего не прислал. Этот долг Федор Михайлович не отдавал ему 11 лет, хотя занял на три недели. После писатель обращается к барону Врангелю – своему другу по Сибири. Он тоже присылал помощь, чтобы Достоевский мог выехать из Висбадена. Никаких займов у казино писатель не делал. Я сам там был и видел лишь табличку, оповещающую, что здесь играл Федор Достоевский.

Но это безденежье послужило толчком к написанию романа «Преступления и наказание». Федор Михайлович отправляет письмо редактору «Русского вестника» Каткову с заявкой на этот роман, излагает сюжет будущего произведения. И просит 300 рублей аванса. И Катков высылает 300 рублей, что и спасает Достоевского. Это один из трагических моментов жизни писателя, когда он абсолютно без денег. Он ведь в этом казино сначала выиграл 12 тысяч франков, а потом все проиграл до копейки. «До гульки», как он говорил.