2020-03-16T12:42:40+03:00
Общество

Ягудин и Эмин поддержали петицию семьей погибших в авиакатастрофе над Синаем

Родственники 224 жертв теракта просят призвать Египет к ответу
Анна ПОСЛЯНОВА
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На момент публикации петицию поддержало более 76 тысяч человек.На момент публикации петицию поддержало более 76 тысяч человек.Фото: Александр ГЛУЗ
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Под петицией с призывом заставить Египет признать авиакатастрофу 31 октября 2015 года терактом, направленной в адрес МИДа, Госдумы и Владимира Путина, подписались десятки тысяч человек. Среди них – звезды шоу-бизнеса и спорта.

– Пять лет назад произошел ужасный теракт, – обратился к подписчикам в «Инстаграме» олимпийский чемпион Алексей Ягудин. – Многие могли о нем уже подзабыть, потому что в последнее время появляется огромное количество новостей печального характера: пандемия коронавируса, экономический кризис… Но ведь пять лет назад произошла действительно ужасная трагедия. 224 человека были убиты в ходе теракта на рейсе 9268. Кстати, правительство Египта так и не признало терактом тот ужасный случай.

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Петиция призвать правительство Египта к ответу и признать убийство граждан РФ на рейсе 9268-терактом
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Автором петиции стал Олег Винник. Взрыв на борту аэробуса «Шарм-эль-Шейх – Петербург» погубил всю его семью – супругу и двоих детей.

– Я поддерживаю Олега Винника как муж, как отец, как сын и просто как гражданин своей страны, – подытожил Ягудин.

Ссылку на петицию в своем «Твиттере» опубликовал актер, продюсер Вадим Галыгин. Попросил подписаться под словами Винника и певец Эмин.

– Тот случай, когда невозможно пройти мимо, – отметил музыкант. – Давайте все поддержим этого безумно сильного человека и многих других, которые потеряли своих близких в этой ужасной трагедии в Египте. Здесь всем нужно собраться вместе.

eminofficialeminofficial
Тот случай, когда просто нельзя пройти мимо... Давайте поддержим этого сильного человека и многих других, потерявших своих близких в ужасной катастрофе в Египте ...
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С просьбой поддержать петицию к фанатам обратилась певица и спортсменка, солистка первого состава группы «Блестящие» Полина Иодис.

– Судьба этого судебного дела решается не пять лет назад, а именно сейчас, – отметила артистка. – Это не негатив в ленту, а просто «один за всех и все за одного». Это поможет людям, которые потеряли близких, почувствовать, что они не одни, что весь мир вместе с ними хочет справедливого приговора, который хоть и не вернет им близких, но облегчит духовную тяжесть от этой трагедии!

На момент публикации петицию поддержало более 76 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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