Все петербуржцы с 16 марта могут бесплатно сдать анализ на коронавирус

С 16 марта все жители Санкт-Петербурга смогут совершенно бесплатно сдать анализы на коронавирус. Об этом заявили в городском Комитете по здравоохранению. А заодно обнародовали список поликлиник и больниц, куда могут пойти желающие провериться.

- Анализ в виде мазка из носоглотки проводится бесплатно. Пройти проверку могут все желающие уже с сегодняшнего дня, - сообщает пресс-служба ведомства.

Бежать сломя голову никого не призывают, но адреса себе лучше записать. «Комсомольская правда» публикует весь список учреждений по районам, где берут анализы.

Адмиралтейский: Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях района для взрослых

Василеостровский: Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях района для взрослых

Выборгский: Городская поликлиника № 52, по адресу: ул. Ломоносова, д. 76

Калининский: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» по адресу: ул. Акад. Байкова, д. 25, к. 1; СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96», по адресу: пр. Просвещения, д. 53, к. 2; СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86», по адресу: Киришская ул., д. 5, к. 3; СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54», ул. Васенко, д. 9; СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» по адресу: ул. Акад. Байкова, д. 27; СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29», по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 18., к. 3

Кировский: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43», по адресу: ул. Лени Голикова, д. 35

Колпинский: Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях района для взрослых и детей

Красногвардейский: Поликлиническое отделение № 103 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107», по адресу: Малоохтинский пр., д. 96а; Поликлиническое отделение № 34 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68», по адресу: пр. Шаумяна, д. 29, к. 2

Красносельский: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106», по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 16; 2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника№ 93», по адресу: ул. Освобождения,д. 15

Кронштадтский: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74», по адресу: ул. Комсомола, д. 2

Курортный: Поликлиническое отделение № 68 СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района», по адресу: г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9,каб. 139

Московский: Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослых и детей

Невский: Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослых и детей

Петроградский: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32», по адресу: пер. Вяземский, д. 3; СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 34», по адресу: Зверинская ул., д. 15; СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30», по адресу: ул. Малая Зеленина, д. 6; Детское поликлиническое отделение СПб ГБУЗ«Городская поликлиника № 30», по адресу: Малый пр., ПС, д. 15; СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19», по адресу: ул. Куйбышева, д. 25; Поликлиника с КДЦ Первого СПб ГМУ им. И.П. Павлова», по адресу: ул. Л. Толстого, д. 6-8

Петродворцовый: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122», по адресу: г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 13, каб. 137; СПб ГБУЗ «Николаевская больница», по адресу: г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 1, каб. 111

Приморский: Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях района для взрослых и детей

Пушкинский: Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях района для взрослых и детей

Фрунзенский: Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях района для взрослых и детей

Центральный: Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях района для взрослых и детей.