Петербургские супермаркеты увеличивают поставки круп и макарон из-за коронавируса

Первые выходные после того, как число заболевших коронавирусом в России стало заметно увеличиваться, в Петербурге прошли неспокойно: часть впечатленных горожан ринулась в супермаркеты, чтобы на всякий случай запастись крупами, макаронами и консервами. Многие торговцы к повышенному спросу оказались не готовы, а потому в магазинах стали появляться пустые полки. Которые, в свою очередь, испугали еще часть петербуржцев. И те тоже отправились за покупками на случай дефицита. Такая вот цепная – почти вирусная – реакция.

«А ЧЕГО БОИМСЯ-ТО?»

Пустыми полками в выходные зияли единичные супермаркеты. Так, в «Перекрестке» на Чкаловском было пусто, зато в магазине той же сети у Гостиного Двора всего в достатке. В «Пятерочке» на Пискаревском смели все крупы, а в «Пятерочке» на «Пионерской» ажиотажа не было. В «Окее» в Купчино разобрали все крупы и консервы, но лишь потому, что на них объявили акцию. Никакой паники не наблюдали и в «Метро» на Богатырском, и в «Магните» на площади Мужества.

Корреспондент «Комсомолки» оказался одним их немногих посетителей «Ашана» в «Меге Дыбенко», решившим закупиться, как на случай войны: остальные покупатели спокойно ходили по торговым рядам и отоваривались в размерах, типичных для обычного выходного. Единственное, за что зацепился глаз, – усердная работа сотрудников, отвечающих за раскладку товаров по полкам. И да, гречку и правда расхватали. Но только одной – самой бюджетной – марки.

– Многие закупаться стали, – признался один из сотрудников гипермаркета. – А чего боимся-то? Уж если и правда дойдет до того, чтобы все по домам сидели, то службы никого на голодную погибель не бросят, сухпаек-то привезут.

Сложнее стало и заказать продукты с доставкой на дом. В «Ленте», например, корреспонденту «Комсомолки» предложили заменить половину позиций в заказе. В частности, сложности возникли с макаронами, мясом и бумажными полотенцами.

Активно раскупают антибактериальные салфетки и дезинфицирующие средства для обработки рук. Так, в «Улыбке радуги» на Ивановской корреспондент «Комсомолки» стал свидетелем небольшого скандала: одна из покупательниц возмутилась тому, что в продаже нет антисептиков для рук.

«ПОЛКИ НЕ ПУСТУЮТ»

В торговых сетях «Комсомолку» заверили, что ни ажиотажа, ни тем более дефицита нет.

– Продукции достаточно, полки не пустуют, – отмечают в «Ленте». – Повышенный – но не ажиотажный – спрос есть только на отдельные категории товаров с длительным сроком хранения: крупы, средства личной гигиены, бытовую химию. Но на всякий случай усилили запасы в магазинах и распределительных пунктах.

В торговых сетях «Комсомолку» заверили, что ни ажиотажа, ни тем более дефицита нет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Повышенный спрос на отдельные товары наблюдают в части магазинов X5 RetailGroup («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

– Налаживаем дополнительные поставки с наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объем партий товаров повышенного спроса в магазины и частоту пополнения полок, – поясняют в компании. – Это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени. Производители поставляют товар вовремя, на складах запас у нас достаточный. Если на полке в магазине недостаточно товара, значит, завтра ее пополнят новой поставкой со склада.

Заметно выросло число заказов и в онлайн-супермаркете «Перекресток». Чтобы удовлетворить спрос, компании даже пришлось увеличить количество курьеров и машин доставки.

– Чтобы обезопасить покупателей и сотрудников, мы ввели в обиход дополнительные проветривания и уборки, – добавляют в «Ленте». – Сотрудников с температурой до работы не допускаем. Поверхности, оборудование и тележки дезинфицируем.

КОМПЕТЕНТНО:

Эдуард ХАЛИЛОВ, эксперт по выживанию:

– То, что люди покупают гречку, тушенку, макароны и туалетную бумагу, – это правильно: надеяться нужно на лучшее, но быть готовым к худшему. Запасаться стоит калорийной едой, которая не портится. Должен быть запас воды (ее можно купить в бутылях), гигиенических принадлежностей, медикаментов (особенно у людей с хроническими заболеваниями).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему во всем мире скупают впрок туалетную бумагу из-за коронавируса

Прошедший уик-энд даже в самых благополучных странах мира, объявивших режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с эпидемией коронавируса, прошел с размахом. Лишенный из-за закрытия ресторанов, кинотеатров и музеев зрелищ народ кинулся скупать продукты питания. Про запас (подробности)

Бизнес на коронавирусе: в интернете продают фейковые вакцины и футболки от COVID-19

Пока весь мир бьется над изобретением лекарства от коронавируса, в рунете уже принялись продавать готовые вакцины. Сообщества, которые предлагают сыворотку можно обнаружить во «ВКонтакте» (подробности)

Из-за угрозы коронавируса москвичи запасаются макаронами и гречкой. Магазины — тоже

Москвичи, говорят, стали запасаться консервами и крупами. Как пишут СМИ, в торговых сетях спрос на некоторые категории продуктов вырос в два раза. По фейсбуку уже пошла гулять шутка. Картинка с пищевой молью и подпись: «Я - моль Машка, которая придет за твоей гречкой». Намек на то, что любовь наших граждан в любой непонятной ситуации делать стратегические запасы ничем хорошим обычно не заканчивается. Но есть и те, кто паникует: а вдруг полки опустеют? (подробности)