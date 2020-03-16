В Петербурге умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Петербурге умер сооснователь музыкальной группы «Гражданской обороны» Константин «Кузьма» Рябинов. Коллега и друг Егора Летова скончался на 56-м году жизни. Обстоятельства смерти не уточняются. О трагедии сообщили сразу несколько людей из круга культовой панк-группы.

- Теперь как раньше: Кузьма плечом к плечу с Егором - в сибирско-панковском раю, - написал трогательный пост в своем Facebook Владимир Мироненко, друг скончавшегося музыканта.

Трагическую весть сообщили многие знакомые и друзья музыканта. Фото: facebook.com/sergey.letov

Чуть позже Сергей Летов, старший брат лидера «Гражданской обороны», также подтвердил информацию на личной страничке в Facebook. Судя по соцсетям, все знакомые, близкие и поклонники музыканта в шоке от случившегося и вспоминают Кузьму добрым словом.

- В Питере наверное каждый рокер знал его лично. Хороший человек, - пишет один из фанатов в группе «Гражданская Оборона» во «Вконтакте».

Поклонники скорбят по второму лидеру культовой "Гражданской обороны". Фото: vk.com/gr_oborona

Добавим, что Рябинов стартовал как музыкант еще в 1979 году в панк-группе «Ивана Морга». Сооснователем культовой «Гражданской обороны» он стал в 1884-м, где играл на басу бок о бок с Летовым. После смерти Егора в 2008 году Кузьма участвовал в некоторых авангардных проектах и работал вместе с группой «Коммунизм» и ансамблем «Мечта», выступая в уютных барах и забегаловках.