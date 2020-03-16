2020-03-16T20:42:20+03:00
Общество

В Петербурге умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов

Коллеги и друга Егора Летова не стало на 56-м году жизни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
На 56-м году умер сооснователь группы "Гражданская оборона" Кузьма Рябинов. Фото: facebook.com/droid5.5На 56-м году умер сооснователь группы "Гражданская оборона" Кузьма Рябинов. Фото: facebook.com/droid5.5
Изменить размер текста:

В Петербурге умер сооснователь музыкальной группы «Гражданской обороны» Константин «Кузьма» Рябинов. Коллега и друг Егора Летова скончался на 56-м году жизни. Обстоятельства смерти не уточняются. О трагедии сообщили сразу несколько людей из круга культовой панк-группы.

- Теперь как раньше: Кузьма плечом к плечу с Егором - в сибирско-панковском раю, - написал трогательный пост в своем Facebook Владимир Мироненко, друг скончавшегося музыканта.

Трагическую весть сообщили многие знакомые и друзья музыканта. Фото: facebook.com/sergey.letov

Трагическую весть сообщили многие знакомые и друзья музыканта. Фото: facebook.com/sergey.letov

Чуть позже Сергей Летов, старший брат лидера «Гражданской обороны», также подтвердил информацию на личной страничке в Facebook. Судя по соцсетям, все знакомые, близкие и поклонники музыканта в шоке от случившегося и вспоминают Кузьму добрым словом.

- В Питере наверное каждый рокер знал его лично. Хороший человек, - пишет один из фанатов в группе «Гражданская Оборона» во «Вконтакте».

Поклонники скорбят по второму лидеру культовой "Гражданской обороны". Фото: vk.com/gr_oborona

Поклонники скорбят по второму лидеру культовой "Гражданской обороны". Фото: vk.com/gr_oborona

Добавим, что Рябинов стартовал как музыкант еще в 1979 году в панк-группе «Ивана Морга». Сооснователем культовой «Гражданской обороны» он стал в 1884-м, где играл на басу бок о бок с Летовым. После смерти Егора в 2008 году Кузьма участвовал в некоторых авангардных проектах и работал вместе с группой «Коммунизм» и ансамблем «Мечта», выступая в уютных барах и забегаловках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд прекратил уголовное дело о смерти двух рабочих на судоремонтном заводе в Петербурге
В Смольном посоветовали верующим воздержаться от поцелуев креста в пост
Стало понятно, как будет проходить дистанционное обучение школьников в Петербурге
Падение парапланеристки на соревнованиях в Ленобласти стало уголовным делом
Международный перевозчик отменил автобусные рейсы между Петербургом и Прибалтикой
Результаты анализа на коронавирус петербуржцы получат спустя сутки
78 000 медицинских масок поступит на этой неделе в аптеки Ленобласти
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Петербурге
Бронзовый солдат Швейк «надел» маску вслед за Чижиком-Пыжиком
Самое медленное ДТП грузовика и тепловоза в порту Петербурга попало на видео
Сотню серых куропаток выпустили в леса Ленобласти
Каршеринг разбил всмятку четыре припаркованных авто на Васильевском острове