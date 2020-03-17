Наберитесь терпения и ждите звонка: Как мы сдавали анализы на коронавирус в поликлинике Санкт-Петербурга

Для борьбы с распространением китайского коронавируса власти Санкт-Петербурга пошли на очень важный и полезный шаг: если раньше, чтобы сдать анализы на заморскую заразу, нужно было обязательно ложиться на две недели в инфекционку, то теперь это можно сделать в любой больнице или поликлинике. Так, по крайней мере, задумывалось. «Комсомолка» проверила новую систему на практике и убедились — в ней пока что достаточно сбоев.

УСПЕЛИ НЕ ВСЕ

В первой же поликлинике, куда мы обратились, чтобы сдать анализы, нас встретили отказом.

- Вы уже не первые, кто нас с утра об этом спрашивает, - почему-то очень волнуясь, объяснила женщина-врач, ведущая прием больных с симптомами ОРВИ. - Вы поймите, у нас ничего еще не готово. Пробирок нет, медсестры не обучены. Мы этот вопрос решаем. Возможно, завтра-послезавтра все заработает как нужно.

Раньше для того, чтобы сдать анализы, нужно было ложиться в инфекционную больницу. Теперь это можно сделать в любой районной поликлинике.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация повторилась еще в нескольких городских поликлиниках. Где-то нам просто отказали по тем же самым причинам, где-то — попросили перезвонить ближе к середине дня, потому что «процесс подготовки идет прямо сейчас». Нет во врачах согласия и насчет того, кто и как может сдать анализы: в одном месте медрегистратор потребовал направление от терапевта, в другом — от инфекциониста, в третьем — прикрепление к конкретному учреждению и так далее.

Впрочем, такой хаос творится все-таки не везде. Отдельные поликлиники сумели напрячься и в максимально сжатые сроки сделать все, что нужно. И мы такую тоже пусть и не сразу, но отыскали. Во Фрунзенском районе, на улице Будапештской — вдруг кому пригодится.

Процедура занимает всего несколько секунд.Фото: Артем КИЛЬКИН

КАК ДЕЛАЕТСЯ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС

Анализы на коронавирус берутся в отдельном помещении с собственным входом. Зайти внутрь можно только в медицинской маске, на столике в тамбуре — антибактериальные салфетки, чтобы можно было протереть руки и мобильный телефон. Комната, в которой сидит специалист, постоянно обеззараживается ультрафиолетом, несколько раз в день оставшиеся бациллы добивают кварцеванием. Сама процедура занимает всего несколько секунд: пациенту специальными длинными палочками берут мазки из обеих ноздрей и глотки. То, что осталось на палочке, отправляется в пластиковые пробирки с герметичными крышечками, пробирки маркируются и ставятся в холодильник. Оттуда их раз в сутки забирают и отвозят в Центр гигиены и эпидемиологии. И вот тут-то кроется еще одна неприятная загвоздка: результата, по словам врачей, придется ждать три недели. Раньше никак: поликлиник в городе много, людей, которые хотят провериться на коронавирус, еще больше (там, где мы были, всего за четыре часа с момента открытия успели взять анализы у 22 человек), а Центр всего один.

- Если анализ окажется положительным, с вами тут же свяжутся по телефону, - проинструктировал нас специалист, бравший мазки. - А на дом к вам выдвинется участковый врач.

Специалисты ведут прием в защитной одежде.Фото: Артем КИЛЬКИН

«НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ»

Между тем в комитете по здравоохранению обо всех сложностях знают и призывают набраться терпения.

- Подготовительные работы велись в очень оперативном режиме, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. - Постановление губернатора вышло только в минувшую пятницу, поэтому в районах этим занимались в выходные. Где-то не успели проинформировать сотрудников регистратур. В отдельных районах возникли проблемы с пробирками — их сейчас дополнительно закупают. Надеемся, что к концу этой либо к началу следующей неделе вся работа в городе будет налажена.

В комитете также уточнили: для того, чтобы сдать анализы на коронавирус, нужны только паспорт и ОМС. Так что если в какой-то поликлинике вас будут посылать за направлением к терапевту или требовать прикрепления — смело стойте на своем. Это значит, что они просто до конца не разобрались в том, как работает новая система. Прикрепление к конкретному учреждению тоже не нужно — достаточно прикрепления к району.

Мазки из носа и зева помещаются в герметичные пробирки и отправляются в Центр гигиены и эпидемиологии.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Что касается сроков — этот момент нужно уточнить, - отметили в пресс-службе. - У нас была информация о том, что результаты будут приходить в течение суток. Возможно, график изменился — все будет зависеть от загрузки Центра гигиены и эпидемиологии.

ВАЖНО!

Если человек с симптомами ОРВИ находится в тяжелом состоянии и у него есть какие-то опасные детали в анамнезе (к примеру, он посещал страны, неблагополучные по коронавирусу, или с кем-то контактировал), то его также отправят в Боткинскую больницу, уточняют в комитете по здравоохранению. Там есть все необходимое: в частности, реанимационное отделение, аппараты искусственной вентиляции легких и аппарат ЭКМО, который насыщает кровь кислородом и используется при тяжелой дыхательной недостаточности.

КОНКРЕТНО

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