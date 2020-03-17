«Три раза в день измеряли температуру и вкусно кормили!»: Студентов медуниверситета Мечникова выпустили из общежития после двухнедельного карантина

Более 700 студентов СЗГМУ имени Мечникова ждали наступления 17 марта больше остальных. Будущих медиков наконец-таки выпустили на свободу после двухнедельного карантина в общежитии на проспекте Просвещения, 45. Провести обсервацию руководство вуза решило после того, как у проживавшего там итальянца Рикардо заподозрили коронавирус.

«ОТДЫХАЛИ, УЧИЛИСЬ, ОБЪЕДАЛИСЬ»

С самого утра ребята выходили из главного входа с сумками, чемоданами и криками: «Ура, свобода!». До 20 марта в здании общежития проведут дезинфекцию. Там обработают помещение, матрасы, подушки и другой инвентарь. Поэтому сразу после снятия карантина, студенты разъезжались кто куда: к родственникам, друзьям, на съемные квартиры. Тем, у кого такой возможности не было, предоставили места в другом общежитии.

Не успев спуститься с крыльца, народ шустро доставал смартфоны из карманов и со счастливыми лицами фотографировался, записывал видео. Медики звонили близким, радостно сообщали, что все закончилось.

Всего на карантине в здании находились более 700 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Студентка 2 курса медико-профилактического факультета Дарья Медынская признается, что все эти долгие 14 дней мечтала об одном - прогуляться по городу и подышать свежим воздухом.

- Сначала переживали, что долго будем в изоляции. Но родные поддерживали, просили не расстраиваться. Понимали: все ненадолго. Старались не паниковать, - с улыбкой рассказала корреспонденту «КП-Петербург» девушка. - Кормили нас вкусно и как на убой. Еды было много, давали фрукты. Еще и «гуманитарную помощь» подвозили - вкусности разные.

Скучать две недели будущим медикам не приходилось: они продолжали заниматься дистанционно, занимались спортом и, конечно, ходили на процедуры. У студентов три раза брали мазки, столько же раз ежедневно измеряли температуру. Лекарства привозили по запросу - что кому нужно. Вместе с ними жили еще и волонтеры. Они помогали с уборкой, разносили еду.

- Мы тоже были в обсервации, как и все студенты, которые проживали в общежитии, - пояснили добровольцы. - Это карантинная зона, поэтому выходить было нельзя.

Счастливые студенты делали селфи после того, как оказались на свободе.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОД КОНТРОЛЕМ ВЛАСТЕЙ

Встретить ребят, которые мужественно пережили несколько недель в заточении, приехал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Он поблагодарил врачей, медсестер, которые работали в студенческой гостинице.

- Университет получил колоссальный опыт по режиму обсервации, которого в России еще не было, - заявил он. – Руководство вуза проанализирует все и выпустит инструкцию. Ее передадут во все регионы России.

Внутрь по-прежнему никого не пускают. Будет дезинфекция.Фото: Артем КИЛЬКИН

По его словам, ни один российский вуз под угрозой обсервации не находится. Чтобы избежать заражения коронавирусом, образовательные учреждения продолжат переходить на дистанционное обучение. Это касается не только университетов, но и школ.

Вице-губернатор отметил, что в Боткинской больнице сейчас находится 267 человек. За сутки поступило 54. Выписали 25. Ситуация в городе спокойная и находится под контролем властей.

Карантином все остались довольны: кормили вкусно, температуру измеряли ежедневно.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас было шесть заболевших жителей Петербурга и один житель Ленобласти. В понедельник, 16 марта, выписали двоих: итальянца (студента медвуза Рикардо, – прим.Авт.) и "контактную" женщину. Но в понедельник поступило еще трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются восемь человек. Все в удовлетворительном состоянии, - подытожил Эргашев.