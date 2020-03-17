2020-03-17T19:24:01+03:00
Общество

Эрмитаж, Александринка, БДТ: Главные музеи и театры Петербурга закрывают из-за коронавируса

Как вернуть билеты на спектакли и выставки
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Русский музей и другие федеральные учреждения культуры в Петербурге закрывают из-за коронавируса.Русский музей и другие федеральные учреждения культуры в Петербурге закрывают из-за коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Министерство культуры решило приостановить деятельность всех федеральных учреждений культуры в стране из-за коронавируса. Петербурга это, конечно, тоже коснулось. С 18 марта в городе все главные театры и музеи работать не будут. К федеральным учреждениям в Петербурге относятся, например, Эрмитаж, Русский музей, Большой драматический, Александринский, Мариинский и Малый драматический театры, музей-заповедник «Петергоф». Сколько продлится карантин, в приказе не уточняется. Действовать такой режим будет до отдельного указания Минкультуры об отмене мер.

Поэтому петербуржцам придется перенести запланированную дату посещения на неопределенный срок. Многие из учреждений уже предупредили своих посетителей об изменении в работе на официальных сайтах или страницах в соцсетях. Подтвердил закрытие всех экспозиций и в Царском селе. Но обрадовали горожан, что Екатерининский, Александровский и Баболовский парки будут открыты и бесплатны для посещения.

Приостановил работу и Русский музей, который включает Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок, а также Домик Петра I. И пока обозначил даты карантина с 18 марта до 10 апреля.

– Территория Михайловского и Летнего сада открыта для посещения. Но Музей истории и археологии Летнего сада в Голубятне, Чайный домик и музейный магазин закрыты, – отметили в пресс-службе Русского музея.

Отменяют спектакли и театры. Известно, что МДТ пока не будет работать до 2 апреля включительно. О зрителях, которые купили билеты на ближайшие спектакли, тоже позаботились.

– Зрителям, купившим электронные билеты, денежные средства будут перечислены на банковские карты автоматически, – сообщили в МДТ.

Те, кто приобрел билеты в самом Малом драматическом, их можно вернуть в той же кассе. Однако зрителей предупреждают: сделать это можно не позднее 10 дней после даты спектакля (обычно в случае отмены действую именно такие правила). Условия возврата билетов в других театрах стоит уточнить отдельно. Известно, что в МДТ также временно приостановили продажу билетов на заявленный в афише репертуар. За информацией об отмене и переносах спектаклей в других театрах следите на их официальных сайтах и страницах в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Следователи Петербурга разыскивают жертв предполагаемого серийного насильника
Петербуржцы штурмуют больницы для сдачи анализа на коронавирус
Музей «Царское Село» закрылся из-за коронавируса
Тестирование на коронавирус открылось в Ленобласти
В Петербурге освободили пять незаконно занятых помещений
Павел Грудинин подал в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Общежитие петербургского института Кино и телевидения частично закрыли на карантин из-за коронавируса
Петербуржец отсудил у детского сада 100 тысяч рублей за сломанную руку сына
«Зенит» ушел в отпуск до 22 марта и оборвал все контакты с внешним миром
Крупного наркодельца в Петербурге отправили под суд
Как провести карантин с пользой: «ВКонтакте» запустит ленту новостей о коронавирусе
Первые грачи прилетели в Петербург и попали на видео