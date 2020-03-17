Эрмитаж, Александринка, БДТ: Главные музеи и театры Петербурга закрывают из-за коронавируса

Министерство культуры решило приостановить деятельность всех федеральных учреждений культуры в стране из-за коронавируса. Петербурга это, конечно, тоже коснулось. С 18 марта в городе все главные театры и музеи работать не будут. К федеральным учреждениям в Петербурге относятся, например, Эрмитаж, Русский музей, Большой драматический, Александринский, Мариинский и Малый драматический театры, музей-заповедник «Петергоф». Сколько продлится карантин, в приказе не уточняется. Действовать такой режим будет до отдельного указания Минкультуры об отмене мер.

Поэтому петербуржцам придется перенести запланированную дату посещения на неопределенный срок. Многие из учреждений уже предупредили своих посетителей об изменении в работе на официальных сайтах или страницах в соцсетях. Подтвердил закрытие всех экспозиций и в Царском селе. Но обрадовали горожан, что Екатерининский, Александровский и Баболовский парки будут открыты и бесплатны для посещения.

Приостановил работу и Русский музей, который включает Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок, а также Домик Петра I. И пока обозначил даты карантина с 18 марта до 10 апреля.

– Территория Михайловского и Летнего сада открыта для посещения. Но Музей истории и археологии Летнего сада в Голубятне, Чайный домик и музейный магазин закрыты, – отметили в пресс-службе Русского музея.

Отменяют спектакли и театры. Известно, что МДТ пока не будет работать до 2 апреля включительно. О зрителях, которые купили билеты на ближайшие спектакли, тоже позаботились.

– Зрителям, купившим электронные билеты, денежные средства будут перечислены на банковские карты автоматически, – сообщили в МДТ.

Те, кто приобрел билеты в самом Малом драматическом, их можно вернуть в той же кассе. Однако зрителей предупреждают: сделать это можно не позднее 10 дней после даты спектакля (обычно в случае отмены действую именно такие правила). Условия возврата билетов в других театрах стоит уточнить отдельно. Известно, что в МДТ также временно приостановили продажу билетов на заявленный в афише репертуар. За информацией об отмене и переносах спектаклей в других театрах следите на их официальных сайтах и страницах в соцсети.