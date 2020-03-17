2020-03-17T23:29:26+03:00
Общество

«Казалось, железный дед не умрет никогда»: Писатель Илья Стогов рассказал о последней встрече с Эдуардом Лимоновым

Петербургский коллега Лимонова уверен, что он ушел из жизни героем, но несчастливым человеком, ведь «выстроил себе ад на Земле»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Коллега и ученик Эдуарда Лимонова рассказал "Комсомолке" о последней встрече с писателем.Коллега и ученик Эдуарда Лимонова рассказал "Комсомолке" о последней встрече с писателем.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эдуард Лимонов умер 17 марта на 78-м году жизни. Смерть классика потрясла всю литературную общественность. «Комсомолка» поговорила с петербургским писателем Ильей Стоговым, поклонником и учеником Лимонова, про последние годы жизни прозаика. Коллега эпатажного писателя пришел к выводу, что тот воспитал целое поколение литераторов и умер героем, но несчастливым человеком.

«ДЕНЬ, КОГДА Я УМРУ, СТАНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАУРОМ»

Эту фразу Лимонов произнес в интервью Юрию Дудю в августе 2018 года. Вообще, в последних беседах с журналистами писатель не раз начинал рассуждать о смерти, признаваясь, что ее не боится. И вот она его настигла. Коллеги Лимонова массово теряют дар речи, ведь он не давал поводов усомниться в своем здоровье.

- Мне казалось, что этот железный дед не умрет никогда, - признается Илья Стогов. – Думал, что он еще меня переживет. Я несколько лет назад встречался с ним последний раз. Физически он выглядел бодрячком, хвастался амурными подвигами. С этим у него всегда был полный порядок.

Стогов и Лимонов не были близкими приятелями, но книжки друг друга читали исправно. Фото: sobaka.ru

Стогов и Лимонов не были близкими приятелями, но книжки друг друга читали исправно. Фото: sobaka.ru

По словам Ильи Стогова, все современные российские писатели без исключения должны быть благодарны Лимонову за свое появление. Безусловно, для литературной среды смерть Эдуарда Вениаминовича стала трауром.

- Писателей у нас миллион, на любой вкус. Но таких, которые «выносят мозг» целому поколению, их один-два, не больше. Лимонов, безусловно, такой. Все до единого современные русские писатели выросли из его «спущенных штанов». Английский язык прозы XX века весь вырос из Хемингуэя, а язык современной русской прозы – из Лимонова. Спроси любого человека на улице, кого ты знаешь из современных писателей России. И кого бы не назвали – все прямые ученики Эдуарда Вениаминовича, - убежден Стогов.

«У НЕГО В КОМНАТЕ СТОЯЛА ВАННАЯ»

Илья Стогов виделся с Лимоновым в Петербурге и Москве. Их последняя встреча состоялась в столице пару лет назад. Тогда молодой коллега известного прозаика удивился, в каких условиях он живет и работает.

- Он был в поразительной квартире. Она не выглядела как жилая. Там были молодые парни, которые его часто сопровождали. Я приятно удивился, когда увидел у него в кабинете свою книжку. Но меня поразило, почему он живет в каком-то сквоте (выселенном здании – Прим. ред.) на восьмом десятке так, как я жил в 20 лет. В квартире вообще не было никаких удобств. Может, это был офис его. В комнате вообще ванная стояла, - рассказывает Стогов.

НЕСЧАСТЛИВЫЙ ГЕРОЙ

На вопрос, ушел ли харизматичный Лимонов из жизни счастливым человеком, ответ, похоже, однозначный. Он сам признавался Илье Стогову еще 10 лет назад о том, что живет крайне неспокойно. Сейчас современник подтверждает это, отмечая антихристианскую сущность энергичного прозаика.

- Такие, как он, выстраивают себе ад уже здесь, на Земле, - уверен Стогов. – Он сам и не отрицал. Я спрашивал его, как он вообще спит. А он отвечал, что все время натянут как струна, поскольку постоянно напряжен. Так он и жил. Счастье – это все-таки покой и другие простые вещи вроде семьи. А у него никогда не было семьи при таком количестве женщин. Счастье это и дети. А он признавался мне, что они отдельные от него люди и живут сами по себе, они не его дети. И счастье, прежде всего, это нормальное отношение с Богом. Но Лимонов боролся с ним всю жизнь.

ПРЕПОДАВАТЬ ЛИМОНОВА УВЛЕКАТЕЛЬНО, НО ОПАСНО

Сейчас скандального Лимонова в сжатом формате преподают в государственных гуманитарных университетах в рамках отечественной литературы. Илья Стогов считает, что учителя молодцы, но сам он уже однажды обжегся на литературе эксцентричного прозаика.

- Его роман «Это я – Эдичка» вышел в 1991 году. Тогда я работал учителем и классным руководителем, - делится Стогов. – Дети спросили, что я сейчас читаю. Я сдуру сказал, что есть тут писатель Лимонов такой, хороший. И на следующий день ко мне пошли родители в школу… Приходилось краснеть, оправдываться. Нажил себе геморрой. То, что его преподают и сейчас, это хорошо, но опасно. Ведь его каждая книжка попадает под 3-4 статьи Уголовного Кодекса. Там и пропаганда гомосексуализма, и терроризм, и разжигание ненависти.

Несколько лет назад «Комсомолка» брала у Эдуарда Лимонова интервью. Он предстал в расцвете сил и много откровенничал по поводу политики, женщин и жизни.

Умер Эдуард Лимонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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