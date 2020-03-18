2020-03-18T11:58:33+03:00
Происшествия

Росгвардейца с простреленной головой нашли на посту в центре Петербурга

Стража порядка нашли в луже крови после того, как он не вышел на связь с начальством
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудника Росгвардии нашли с простреленной головой в Михайловском саду ПетербургаСотрудника Росгвардии нашли с простреленной головой в Михайловском саду ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга выясняет причины смерти сотрудника Росгвардии. Молодого стража порядка нашли вечером во вторник, 17 марта, в Михайловском саду. Он лежал в луже крови возле постовой будки № 11. В голове у правоохранителя зияло огнестрельное ранение.

- Вечером 17 марта 28-летний сотрудник Росгвардии находился на дежурстве. В 19:00 он проверял пост в Михайловском саду, а уже в 22:30 не вышел на связь с начальством, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тогда проверить, в чем же дело, отправился ответственный сотрудник вневедомственной охраны. В 23 часов, прибыв на место, он увидел раненного коллегу, валяющегося на земле. Тот был еще жив, поэтому проверяющий быстро вызвал карету «скорой» помощи и связался с полицией.

Бригада медиков забрала мужчину уже за полночь от дома 2 по набережной Канала Грибоедова. Раненный находился в коме, в шоке и состоянии клинической смерти. В итоге страж порядка умер в пять часов утра.

На видеозаписях, просмотренных с камер видеонаблюдения в Михайловском саду, видно, как в 20:45 из будки поста, куда ранее заходил проверяющий, выпад человек. Рядом с местом полицейские нашли пистолет, два магазина с патронами и служебное удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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