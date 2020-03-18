«Счастье не в деньгах»: Документальный фильм о семье, в которой воспитывается восемь детей, сняли в Санкт-Петербурге

В минувший вторник, 17 марта, в кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте прошел премьерный показ уникального документального фильма «Семейный аккаунт». Его режиссер Ашот Джазоян поставил перед собой невероятно сложную задачу: уместить в полтора часа настоящую хронику жизни обычной многодетной семьи из Санкт-Петербурга. Чтобы все получилось как нужно, операторам из команды Джазояна пришлось на три дня практически поселиться в квартире своих героев.

- У нас в фильме нет никакого редакторского текста, - рассказал «Комсомолке» режиссер «Семейного аккаунта». - И никаких постановочных кадров. Все абсолютно естественно — именно так, как и было в жизни.

Режиссером фильма стал Ашот Джазоян - автор множества документальных картин и призер российских и международных кинофестивалей.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Семейный аккаунт» — фильм о семье Натальи и Василия Доценко, которые воспитывают восемь детей мал мала меньше: самой старшей дочери уже 24 года, самому маленькому сыну — всего четыре годика. В мае 2019 супруги получили из рук президента Владимира Путина орден «Родительская слава».

- Я случайно увидел награждение, - продолжает наш собеседник. - И подумал, что в России очень мало — можно сказать, вообще нет — фильмов о многодетных семьях. Так родилась идея — показать многодетную семью, но не постановочно, а в реальных условиях, в их обычном, настоящем окружении.

Выйти на контакт с семьей Доценко удалось не сразу — герои оказались очень скромными и поначалу не прониклись идеей режиссера.

- Мы понимали, что это очень ответственно и очень трепетно, - признается Наталья Доценко. - Но в конце концов решили, что это будет важно для всех: посмотреть и убедиться, что многодетная семья — это не сплошные проблемы и тяготы, а еще и любовь и настоящее счастье.

Наталья и Василий вместе уже 25 лет!Фото: Артем КИЛЬКИН

Основные съемки получилось уложить всего в три дня. Все это время операторы неотступно следовали за домочадцами Доценко: приходили в пять утра, когда отец семейства собирался на работу (Василий трудится водителем автобуса — прим.ред.) и уходили поздно ночью. Провожали детей на учебу и на футбол, наблюдали, как старшие готовят ужин, расспрашивали самых маленьких об их мечтах и стремлениях.

- Меня поразило то, насколько они все заботятся друг о друге, - вспоминает Ашот Джазоян. - Сыновья, например, настроены на то, чтобы уйти из школы после девятого класса — нужно скорее работать, помогать родителям. Даже самый маленький, четырехлетний Матвей, говорит: «я хочу работать водителем, как папа».

Самой сложной задачей, по словам режиссера, оказалось найти к каждому из домашних подход, чтобы они раскрылись в кадре.

- Матвей, например, сразу мне сказал: «Без машины не приходи!» - смеется наш собеседник. - И как мы ни старались его разговорить, он, только завидев камеру, сразу убегал. В итоге мне пришлось купить ему зеленый игрушечный автобус, точь-в-точь как у папы. Вот тогда дело пошло.

В работе над фильмом съемочной группе помогали молодые студенты-журналисты.Фото: Артем КИЛЬКИН

Премьеру фильма зрители, собравшиеся в малом зале «Авроры», встретили бурными аплодисментами. Можно сказать, что дебют проекта Ашота Джазояна в России вышел успешным. Теперь режиссер планирует отправить «Семейный аккаунт» на международные фестивали.

- Эта история нужна и важна всем, - уверен наш собеседник. - Она показывает нашу российскую действительность — как мы живем, как у нас все происходит. Ну и главное — доносит очень верную мысль: «счастье не в деньгах, а в детях».