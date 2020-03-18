МегаФон открыл бесплатный доступ к платформе для вебинаров и видеоконференций

Компания МегаФон поможет компаниям малого и среднего бизнеса пережить карантин и вынужденный переход на удаленную работу из-за коронавируса. В течение ближайшего месяца сотрудники смогут оставаться на связи с помощью платформы для онлайн-видеоконференций. Услуга доступна с любого устройства без регистрации, она не требует установки дополнительного ПО и не увеличит нагрузку на технических специалистов компании. Система позволяет подключать к конференции до 25 человек единовременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания.

Еще одна возможность платформы - вебинары. Площадка позволяет проводить видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD качестве для аудитории до 100 человек, которые смогут подключаться к ним через веб браузер с любого компьютера.

- Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса, – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. - Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы готовы поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях.

Чтобы воспользоваться предложением и подключить это решение, действующим клиентам МегаФона нужно обратиться к своему менеджеру, новым – оставить заявку на сайте. Специалисты компании готовы консультировать представителей бизнеса, как максимально оперативно настроить внутренние системы для работы в текущих условиях и какие решения можно при этом использовать.

НА ЗАМЕТКУ

Еще одно решение, которое предлагает компания - облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Она позволяет получить удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Главным плюсом VDI является скорость разворачивания виртуальных рабочих мест. Весь процесс подготовки облачной инфраструктуры занимает у специалистов МегаФона не более трех дней, а организация безопасного доступа к рабочим местам займет всего несколько минут.