«После «Недели моды» в Италии поднялась температура»: Милана Тюльпанова сдала тест на коронавирус
Еще недавно бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова участвовала в съемках передачи «Холостяк» в надежде обрести свою любовь. Но изрядно понервничать телеведущую заставил вовсе не этот проект, а пандемия коронавируса. Как оказалось, недавно светская львица летала в Милан, где бушуют китайская пневмония, а когда вернулась на родину, почувствовала сильное недомогание.
- Я была в Милане не «Недели моды», - рассказала «КП-Петербург» Милана. – На 20-ый день после возвращения почувствовала себя плохо. У меня начался кашель и температура поднялась до 38. Я испугалась, потому что симптомы при ОРВИ и коронавирусе похожи. Учитывая, что я была в стране, которая полностью на карантине, я предположила, что это может быть и со мной. Я сдала анализы, чтобы быть уверенной, что это не вирус. Эти полтора дня, пока готовились результаты, я была в самоизоляции. К счастью, анализ дал отрицательный результат. А потом у меня все перешло в обычные симптомы ОРВИ – знобило и горло болело.
Милана уточнила, что изолировать себя от родственников не стала.
- Если бы подтвердилось, что я заболела, то они бы априори тоже болели. Поэтому смысла в защите не было, - пояснила Милана. - В общем, я после пережитого очень сомневаюсь, что тут имеет место какая-то политическая афера. Мне, правда, было страшно. Я могу посоветовать всем: если вы прилетели из стран, которые в зоне риска, нужно сдать анализы. Пока непонятно, закроют ли наш город на карантин, но если возможность изолироваться, то лучше это сделать.
Сейчас Милана чувствует себя лучше.
ИСТОЧНИК KP.RU
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