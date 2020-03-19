Осетинка девять лет скрывалась от полиции с помощью пластических операций

В Петербурге полиция задержала женщину, которая находилась в розыске девять лет. Вся история подозреваемой, словно сценарий криминального фильма. Женщина скрывалась из-за того, чтобы украла пару миллионов у одной религиозной организации в Северной Осетии. Попав под уголовное дело, она сбежала и долгие годы скрывалась по стране. И делала это вполне киношно – ложась под нож пластического хирурга. До 18 марта, когда она все же попалась в Северной столице.

- Подозреваемая родилась в 1973 году в Северной Осетии. В 2011 году на нее было возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств – 2,2 миллионов рублей – одной религиозной организации во Владикавказе, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Когда женщину привлекли к уголовной ответственности, с нее взяли подписку о невыезде. Но подозреваемая не стала сидеть на месте. Вместо этого она немедленно выехала за пределы региона и скрылась с поля зрения полиции.

А дальше начались детективные игры. В течение всех лет женщина неоднократно делала пластические операции, чтобы изменить внешность и стать неузнаваемой. Сколько именно раз она ложилась на хирургический стол, на данный момент еще не известно. Это еще предстоит выяснить следователям.

Скрылась беглянка по всей России, зарегистрирована была в Московской области, а последнее время жила в Петербурге, где ее и задержали на Кушелевской дороге.

Сейчас женщина находится в отделении Калининского района и ждет ответа инициатора розыска из родного Владикавказа.