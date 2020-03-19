«Моя сестра два дня думала, что я мертв»: Полицейские инсценировали смерть бизнесмена, чтобы спасти его от заказанного убийства

В минувшие выходные в Петербурге развернулся настоящий детектив. По городским и федеральным СМИ прокатилась новость о смерти крупного петербургского бизнесмена Михаила Климова. О найденном в пруду Сосновки теле неизвестного мужчины сообщил очевидец на номер 112. К месту происшествия сразу же прибыли силовики, которые обнаружили на берегу вещи, документы на имя Михаила Климова, банковскую карту и 100 тысяч рублей наличными. Чуть дальше силовики нашли и брошенный «Лексус» коммерсанта. Родственники и компаньоны Михаила Климова о нем знали только одно: последние дни он исчез со всех радаров, даже телефон не работал. В смерти коммерсанта были уверены даже некоторые полицейские. Кто-то, возможно, стал готовиться к похоронам. Тут-то и оказалось, что бизнесмен жив. А его смерть - инсценировка полиции заказного убийства…

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ

52-летний бизнесмен Михаил Климов – совладелец петербургской транспортной компании ЗАО «Мигас». У фирмы больше 300 сотрудников и свой автопарк на 160 автомобилей. По данным из открытых источников, оборот бизнеса – свыше 600 миллионов рублей. Компания занимается грузоперевозками внутри страны и за рубежом уже 23 года. Сам же Михаил Климов – активный спортсмен, занимался футболом и академической греблей. На фоне этих увлечений поверить в то, что коммерсант сам утонул, было сложно.

Бизнесмен владеет крупной транспортной компанией Фото: midas-spb.ru/o-kompanii/

- Лет десять играл с ним в футбол на Охте, хороший друг часто помогал мне, - пояснил «КП-Петербург» один знакомых коммерсанта.

Но успехам в работе и в физподготовке Михаила Климова радовались не все. 58-летний коммерсант Сергей Колодяжный за последние годы накопил круглую сумму долгов. Обороты его фирм – продажа лакокрасочных материалов и сдача в наем имущества, по открытым данным, не превышали и 10 миллионов рублей. А его долги перевалили за эти суммы более чем в 20 раз. Тогда Колодяжный, судя по всему, и решил, что дешевле устранить своих «заемщиков», чем платить по долгам. Коммерсант, по версии следствия, стал искать выходы на тех, кто возьмется за дело. Сулил – 700 тысяч рублей и доходы от своего бизнеса. Так на него и вышел внушительного вида исполнитель.

Сергей Колодяжный не хотел привлекать много шума, поэтому, по версии следствия, попросил киллера сделать все тихо и обставить так, чтобы это было похоже на несчастный случай. Исполнителю он передал задаток в 200 тысяч рублей, остальное пообещал позже.

Сам же заперся в особняке и начал ждать плохих, а точнее хороших для себя новостей. Правда, горе-коммерсант даже не подозревал, что обратился за помощью в устранении бизнесмена … к оперативнику уголовного розыска, который работал под прикрытием.

Сергей Колодяжный руководит двумя компаниями в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

- Полицейскими была проведена оперативная комбинация, в ходе которой в течение февраля и марта текущего года подозреваемый во время нескольких встреч с «киллером», в роли которого выступил сотрудник полиции, договорился о совершении убийства своего знакомого, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Было оговорено, что убийство должно было быть совершено путем инсценировки несчастного случая.

«ПОЛУЧИЛ ФОТОГРАФИИ ЖЕРТВЫ»

Силовики решили инсценировать смерть Михаила Климова по лучшим сценариям голливудских боевиков. Коммерсанта изолировали от всех в служебных кабинетах и забрали телефон. В это время на пруду Сосновки вовсю готовились декорации. Свет, камера, мотор! Но инсценировка вышла такой реалистичной, что в нее поверили СМИ. И новость о смерти Михаила Климова понеслась по просторам Интернета и по внутренним перепискам родственников и компаньонов коммерсанта.

Сам же Сергей Колодяжный до поры до времени был доволен. Узнав о смерти своего визави, коммерсант передал наемнику оставшуюся сумму.

- Полицейские инсценировали совершенное убийство, предоставив заказчику фотографии «жертвы», - добавляют в полиции. - Подозреваемый полагая, что «киллер» уже совершил убийство, предал ему в качестве оставшейся части обещанного денежного вознаграждения 500 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Сергей Коложяжный, по версии следствия, сделал заказ на устранениеФото: СОЦСЕТИ

«ЭТО НЕ ПЕРВАЯ ПОПЫТКА МЕНЯ УБИТЬ»

Сам же Михаил Климов, наконец, вернулся к своим родным. Спустя несколько дней после спецоперации бизнесмен согласился пообщаться с «КП-Петербург». Бизнесмен, как оказалось, уже вышел на работу. И спокойно занимается своими деловыми вопросами. На наш звонок он ответил будничным голосом, будто последние дни с ним ничего не произошло.

- Михаил Юрьевич, здравствуйте, как вы себя чувствуете?

- А у меня всегда все будет хорошо и отлично, - буднично ответил бизнесмен. - По-другому просто быть не может. Я «нырнул», задержал дыхание и на третий день вынырнул. А то, что без телефона был, так ничего. Вы же когда ездите в отпуск, бываете без связи.

- Но все ваши близкие и знакомые думали, что вы мертвы...

- Вот им тяжело было, да, - признался Михаил Климов. - Все знакомые, а круг очень обширный, думали, что что-то случилось. Потому что никто ничего не знал. Моя родная сестра ничего не знала… Она была уверена, что все, что написано (про смерть – прим.ред.), все это произошло. Она два дня убивалась.

- Как отреагировала, когда вы ей позвонили?

- Она обрадовалась. Не плакала, плакала она без меня.

- А ваши дети?

- Старшие дети знали. У сына жена беременная. Поэтому они за три дня узнали о том, что готовится. А субботу, воскресенье я был вне зоны доступа.

- Вы испугались, когда узнали, что вас заказали?

- Я вообще не мог испугаться. Для меня это не первое покушение. Мне это легко. Это второе заказное убийство в моей жизни. Первый раз было в 93 году, когда мне было 20 лет. Там пытались сделать так, чтобы я отошел от бизнеса. А как можно отодвинуть от дела? Одним путем. Убрать. А способы различные. Это все уже было. Поэтому я на эти вещи спокойно реагирую.

Бизнесмен не испугался заказа против себя, отнесся к этому философскиФото: СОЦСЕТИ

- А в прошлый раз как предотвратили?

- В прошлый раз в зародыше мы это все схватили. Пришли ко мне люди, которым меня заказали и рассказали обо всем. Там были криминальные структуры. Они были сильно удивлены. Потому что по всем понятиям за деньги жизни не лишают.

«ДОЛГ В 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»

- А в этот раз все произошло из-за того, что Колодяжный не хотел отдавать вам долг в 50 миллионов рублей?

- Там все намного сложнее. Я отстаиваю интересы еще и других людей, выступаю в суде. Мне известно, что этот мужчина должен в общей сложности более 200 миллионов рублей. Мне он тоже должен - больше 50 миллионов рублей. Всему этому предшествовали определенные документы. Он должен был подписать со мной меморандум. Договор о намерениях, где прописано кто что чего кому. Он его подписывать не хотел, это и послужило резким толчком к исполнению.

- То есть он специально готовился?

- Последние две недели меморандум был составлен его юристами, но подписан не был. Какой смысл подписывать, если мне осталось жить недели две? Нужно понять, что этот гражданин не был в состоянии аффекта, не был обижен, не было, не дай бог, угроз с моей стороны или провокаций. Этого не было и не могло быть.

- А с его стороны угрозы вам были?

- С его стороны угроз ко мне не было никогда никаких. Мы в разных весовых категориях, мне угрожать чревато. Он угрожал моему компаньону. Вот ему угрожал и его семье.

- А где вы были эти три дня?

- Это не принципиально, где я находился. Это упускаем.

- Что сделали первым делом, когда вернулись к обычной жизни?

- Первым делом я как раз позвонил сестре, успокоил. Потому что сестра переживала больше всех.

- Вы удивились, что СМИ написали, что вы мертвы?

- Нет, не удивился. Я вообще ничему не удивляюсь. Что здесь удивительного? Ну бывает.

Самому же заказчику теперь предстоит ждать суда в СИЗО.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Приготовление к убийству по найму» в отношении 58-летнего предпринимателя, - пояснили в ГСУ СКР по Петербургу.