2020-03-19T13:58:54+03:00
Общество

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

Специалисты петербургского НИИ гриппа Смородинцева получили информацию из материала пациента с китайской инфекцией
Лилия КОЗЛОВА
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Ученые из Петербурга расшифровали полный геном коронавирусной инфекцииУченые из Петербурга расшифровали полный геном коронавирусной инфекцииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Вакцина от новой инфекции – коронавирус, уже не за горами. Российские ученые смогли секвенировать полный геном азиатского вируса, который буквально за пару месяцев охватил весь мир. Прочитать и расшифровать геном удалось специалистам ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева, который находится в Петербурге на Аптекарском острове. Об этом официально сообщило Министерство здравоохранения в четверг, 19 марта.

- Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения, - пояснил исполнительный обязанности директора НИИ Дмитрий Лиознов.

Он отметил, что, так как COVID-19 – новый вид коронавируса, для ученых критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, а также его изменения.

- Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса, - подчеркнул доктор медицинских наук.

Генетические данные депонированы исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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