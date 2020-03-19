2020-03-19T16:38:28+03:00
Общество

Библиотекари Петербурга начали читать сказки по телефону малышам и школьникам

Проект запустили, пока дети сидят на «карантине» из-за коронавируса
Полина ЖУКОВА
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Библиотекари начали читать сказки по телефону маленьким петербуржцам.Библиотекари начали читать сказки по телефону маленьким петербуржцам.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге пустеют улицы, отменяются массовые мероприятия, спектакли и концерты, не принимают посетителей музеи. Студенты и школьники отправились на удаленное обучение. Все это – необходимые меры, чтобы не допустить распространения нового коронавируса в городе. А помочь родителям занять малышей и школьников дома решили в Библиотечной системе Фрунзенского района. Там запустили проект под названием «Телефонные сказки». Теперь дежурные сотрудники принимают звонки от юных петербуржцев и читают им книги по телефону.

– Могут звонить все дети – буквально с двух лет и до самых выпускных классов, если им хочется. Мы предлагаем им познакомиться с новой современной литературой – отечественной, европейской, скандинавской, – рассказала «КП-Петербург» пресс-секретарь библиотек Фрунзенского района Инесса Здоровцова. – Если это совсем маленький ребенок, то мы читаем небольшую сказку целиком. А если ребенок постарше – то можем прочесть начало книги. Например, популярного норвежского писателя Руне Белсвика. А дальше ребенок сам может прийти, взять книгу домой и продолжить читать.

К слову, библиотеки Фрунзенского района пока отменили все мероприятия, но прийти за книгами по-прежнему можно. Сам проект «Телефонные сказки» работает всего второй день, но уже в день его запуска в библиотеки позвонили около тридцати ребят. Пока читают сказки по телефону всего три дежурных библиотекаря. Но если интерес к проекту будет большой, то библиотеки готовы расширить «штат» чтецов и даже запустить телефонные сказки по выходным. Сейчас библиотекари принимают звонки детей с понедельника по пятницу.

КСТАТИ

Вместе с этим проектом в библиотеках Фрунзенского района запустили конкурс рисунков. По мотивам прочитанных по телефону произведений ребята могут нарисовать иллюстрацию. И поделиться ей либо в группе «13 библиотек Фрунзенского района» в соцсети ВКонтакте, либо принести в библиотеку. И если рисунков наберется много, то из них соберут целую выставку.

КОНКРЕТНО

Сказки по телефону юные петербуржцы могут послушать с 10:00 до 18:00 в будние дни.

Звонки принимают дежурные сотрудники:

С 10:00 до 13:00 – Марина: +79215951596

С 12:00 до 15:00 – Вероника: +79119379849

С 15:00 до 18:00 – Серафима: +79313575041

ИСТОЧНИК KP.RU

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