Из-за коронавируса петербуржцев попросили отложить свадьбы до мая

РАСПИСАТЬСЯ

Петербург, конечно, свадебная столица, но только не во время коронавирусной пандемии. Чтобы не заразить себя и свою новоиспеченную половинку, а заодно родню по линиям жениха и невесты, стоит прислушаться к рекомендациям Комитета по делам ЗАГС.

– Рекомендуем по возможности отложить посещение отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания до 30 апреля, – отмечают в ведомстве. – Это касается вопросов регистрации актов гражданского состояния, получения документов, внесения исправлений или изменений, проставления апостиля.

Перенести торжественную регистрацию на более спокойное время возлюбленные могут по совместному заявлению. А смелым женихам и невестам, которые не хотят отменять праздничную церемонию из-за вируса, советуют «максимально сократить количество присутствующих гостей».

– Мы знаем про ограничение числа участников мероприятий 50 человеками в Петербурге, но пока количество гостей, присутствующих при регистрации, не ограничиваем, – отметили во Дворце бракосочетания №1. – Ждем распоряжений.

Кстати, сегодня, 19 марта, до конца апреля приостановили прием заявлений на торжественную регистрацию рождения во дворце «Малютка». При этом регистрации рождения без торжества проходят по графику. По расписанию ведут и регистрации установления отцовства, усыновления и удочерения, а также выдают документы и вносят изменения в них.

ОБВЕНЧАТЬСЯ

А вот в церквях Петербурга женихам и невестам рады: отказываться от венчаний из-за вируса верующих не просят.

– Не идет речи и об ограничении числа присутствующих в храме во время богослужений, – поясняют в Санкт-Петербургской митрополии. – Вчера мы приняли на уровне митрополии инструкцию, утвержденную Священным Синодом 17 марта. Сверх нее пока ничего предпринимать не планируем.

В инструкции предписывают дезинфицировать спиртом и ополаскивать ложечку, которой преподают Тело Христово во время причастия, а Кровь Христову преподавать в одноразовой посуде; раздавать просфоры в одноразовых перчатках; выдавать для утирания уст верующим бумажные салфетки; проводить только индивидуальные Крещения и хорошо дезинфицировать купель; для помазания миром и елеем использовать ватные палочки.

После каждого лобзания Евангелие и Крест полагается обезопасить дезинфицирующим раствором, а после каждого богослужения утварь нужно омывать кипятком, иконы – протирать. Для обработки рекомендуют использовать препараты на основе третичных амидов, трехпроцентную перекись водорода, 70-процентный изопропиловый или 75-процентный этиловый спирты, препараты с хлором.

– Вся деятельность, помимо богослужебной, – работа воскресных школ и кружков, проведение концертов, – отменена, – добавляют в митрополии. – Отказались и от традиционного Детского Крестного хода в Вербное воскресенье.

Как и во всех рабочих коллективах, в приходах ввели дезинфекцию рук (не реже одного раза в два часа), регулярные проветривания и замер температуры.

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