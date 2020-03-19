2020-03-19T19:20:01+03:00
Общество

«Добродомик» в Петербурге закрывается из-за коронавируса, но будет привозить продукты для пожилых на дом

Бабушкам и дедушкам сейчас стоит избегать походов в массовые места
Полина ЖУКОВА
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Сотрудники «Добродомика» доставляют пенсионерам бесплатные обеды на дом, пока кафе временно закрыто.Сотрудники «Добродомика» доставляют пенсионерам бесплатные обеды на дом, пока кафе временно закрыто.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Благотворительное кафе «Добродомик», известное на весь Петербург бесплатными обедами для пожилых, закрывается до 1 мая в связи с ситуацией с коронавирусом. Ведь бабушки и дедушки находятся в группе риска по новому заболеванию, и массовые места им лучше сейчас не посещать. Однако своих подопечных владельцы кафе не бросают. И решили вместо обедов развозить им продукты по домам.

– Пожилые люди с минимальными пенсиями уже привыкли к тому, что не тратят деньги на продукты для приготовления обеда и лишать в один день их продуктовой помощи мы не можем, – рассказывают в «Добродомике».

На дверях временно закрывшегося кафе оставили объявление с номером телефона, по которому нуждающиеся бабушки и дедушки смогут обратиться за такой помощью. И уже за пару дней нового режима работы «набежало» больше 150 обращений и адресов. Поэтому владельцы кафе – супружеская пара Александра Синяк и Евгений Гершевич – активно ищут волонтеров для развозки. Правда, предупреждают: проходить они будут строгий отбор, ведь безопасность пожилых – прежде всего.

А пока первые пакеты с продуктами отправилась развозить сама Александра. Наборы получились такими: макароны, рис, яйца, хлеб, огурцы, капуста, тушка курицы, подсолнечное масло, горошек и сушки к чаю. За первый день работы «Добродомика» в новом режиме удалось подарить их 18 пожилым людям.

КСТАТИ

Те, кто хочет оказать помощь старшему поколению, и стать волонтером для доставки, а также поддержать финансово закупку продуктов, можно посмотреть информацию в группе «Добродомика» в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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