2020-03-19T18:09:42+03:00
Общество

Школа пенсионера: какие выплаты положены ветеранам и детям войны в Санкт-Петербурге в 2020 году

Разбираемся, как Северная столица поддерживает тех, кто прошел через самые страшные годы нашей истории
Александра СУРИС
Поделиться:
Какие выплаты положены ветеранам и детям войны в Санкт-Петербурге в 2020 году.Какие выплаты положены ветеранам и детям войны в Санкт-Петербурге в 2020 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Школа пенсионера: какие выплаты положены ветеранам и детям войны

Меньше двух месяцев осталось до юбилея Победы. Уже известно, что в 2020 году из федерального бюджета ветеранам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда выплатят по 75 тысяч рублей, а вдовам тех, кто погиб на войне, не дожил до этого дня – по 50 тысяч рублей.

Ветеранам – по семь тысяч рублей

Закон, который губернатор Александр Беглов подписал прошлой осенью, вступает в силу с 1 мая 2020 года. К 75-летию Победы порядка 350 тысяч петербуржцев получат единовременную денежную выплату. В бюджете города на эти цели предусмотрено свыше 1,5 миллиардов рублей.

Самую крупную сумму – по семь тысяч рублей – получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. Не только те, которые были на фронте, но и те, кто работал на объектах ПВО, был награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», трудился в тылу. В этом же списке бывшие несовершеннолетние узники фашизма и ветераны боевых действий – те, которые разминировали различные объекты на территории СССР и других государств со дня окончания войны и вплоть до конца 1951 года.

По четыре тысячи рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период трех войн – с Финляндией, с Японией и Великой Отечественной, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Три тысячи рублей выплатят всем, кто родился до 3 сентября 1945 года, но не относится ни к одной из предыдущих категорий. Это дети войны – их в городе порядка 240 тысяч человек. Самая многочисленная категория.

- Указанные суммы должны быть автоматически выплачены в мае 2020 года, - рассказали в пресс-службе комитета по социальной политике. – Если петербуржец не получил выплату в автоматизированном порядке, но имеет на нее право, он должен до 5 декабря подать заявление в районную администрацию по месту жительства.

Вы все - блокадники

Напомним, летом прошлого года, по просьбе ветеранов, к льготным категориям граждан приравняли и тех, кто прожил в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев. С нового года аналогичную социальную поддержку получают все петербуржцы, которые родились или хотя бы день проживали в блокаде – с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

С 1 января они имеют право не только на 3 тысячи рублей, о которых мы говорили выше, но и на все остальные меры поддержки, в том числе на ежемесячную денежную выплату в размере трех тысяч рублей.

в 2020 году из федерального бюджета ветеранам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда выплатят по 75 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

в 2020 году из федерального бюджета ветеранам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда выплатят по 75 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди других мер поддержки, которые получают блокадники и дети блокадного Ленинграда, обеспечение путевками на оздоровительный отдых в государственные учреждения Санкт-Петербурга, а также бесплатный проезд в электричках, покупка месячного единого именного билета на льготных условиях и ряд прочих льгот.

Кроме того, инвалидам положена доплата к пенсии – 10 тысяч рублей – I группе, 7500 – II группе, 5000 рублей – III группе.

- Для получения льгот, гражданам, в настоящее время проживающим в Санкт-Петербурге, необходимо предоставить любые документы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944, - подчеркнули в Смольном.

Но при этом в комитете по социальной политике напомнили: если человек одновременно относится к нескольким льготным категориями, то денежную ежемесячную выплату он может получить только по одной из них, по выбору.

- Если гражданин награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и получает ежемесячную денежную выплату по этой категории, то следует иметь в виду, что с 1 февраля размер этой выплаты проиндексирован и составляет больше трех тысяч рублей, - добавили в ведомстве. – Так что не рекомендуем таким горожанами переходить на выплаты, как «дети блокады».

КОНКРЕТНО

На что имеют право те, кто прожил в Ленинграде хотя бы день в блокаду, но не имеет статуса «Житель блокадного Ленинграда»

на обеспечение путевками на оздоровительный отдых в государственные учреждения Санкт-Петербурга;

- на ежемесячную денежную выплату 3000 рублей.

- на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

- на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения с оплатой 10 процентов от тарифа

- на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге по льготной цене.

Установления статуса указанной категории граждан Законом не предусмотрено. К лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», они не приравнены.

Какие федеральные льготы есть у «Жителей блокадного Ленинграда»

Меры социальной поддержки прописаны в статье 18 федерального закона «О ветеранах». Среди них:

- льготы по пенсионному обеспечению.

- Обеспечение за счет федерального бюджета жильем, если гражданин нуждается в улучшении жилищных условий.

- Обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. Если льготник приобретет протез самостоятельно, ему выплатят компенсацию.

- Преимущественное пользование всеми видами услуг, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта.

- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Школа пенсионера»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Организаторы шоу на грани краха: В Петербурге отменены десятки концертов, но бизнесмены обещают выполнить все обязательства перед зрителями
В пресс-центре «Комсомольской правды» представители крупнейших в стране компаний рассуждали о введенных в городе мерах безопасности и о своем будущем
Новости 24
7,8 млн рублей похитили при капремонте дамбы на полигоне «Красный бор»
7,8 млн рублей похитили при капремонте дамбы на полигоне «Красный бор»
7,8 млн рублей похитили при капремонте дамбы на полигоне «Красный бор»
Сергей Шнуров будет участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга
Кинотеатры Петербурга начали продавать не более 50 билетов на сеанс
В Петербурге сбылась мечта 91-летней блокадницы - увидеть дельфинов
Суд над компаниями, взвинтившими цены на медицинские маски в Санкт-Петербурге, пройдет в закрытом режиме
Футболисты «Зенита» сдали тесты на коронавирус
Из-за коронавируса проект «Твой бюджет-2020» перенесли в Санкт-Петербурге
«Актеры боятся приезжать на площадку»: Герман-младший остановил съемки фильма из-за коронавируса
Более 1 000 штрафов за неоплаченную парковку получат петербуржцы в ближайшие дни