Школа пенсионера: какие выплаты положены ветеранам и детям войны в Санкт-Петербурге в 2020 году

Школа пенсионера: какие выплаты положены ветеранам и детям войны

Меньше двух месяцев осталось до юбилея Победы. Уже известно, что в 2020 году из федерального бюджета ветеранам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда выплатят по 75 тысяч рублей, а вдовам тех, кто погиб на войне, не дожил до этого дня – по 50 тысяч рублей.

Ветеранам – по семь тысяч рублей

Закон, который губернатор Александр Беглов подписал прошлой осенью, вступает в силу с 1 мая 2020 года. К 75-летию Победы порядка 350 тысяч петербуржцев получат единовременную денежную выплату. В бюджете города на эти цели предусмотрено свыше 1,5 миллиардов рублей.

Самую крупную сумму – по семь тысяч рублей – получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. Не только те, которые были на фронте, но и те, кто работал на объектах ПВО, был награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», трудился в тылу. В этом же списке бывшие несовершеннолетние узники фашизма и ветераны боевых действий – те, которые разминировали различные объекты на территории СССР и других государств со дня окончания войны и вплоть до конца 1951 года.

По четыре тысячи рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период трех войн – с Финляндией, с Японией и Великой Отечественной, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Три тысячи рублей выплатят всем, кто родился до 3 сентября 1945 года, но не относится ни к одной из предыдущих категорий. Это дети войны – их в городе порядка 240 тысяч человек. Самая многочисленная категория.

- Указанные суммы должны быть автоматически выплачены в мае 2020 года, - рассказали в пресс-службе комитета по социальной политике. – Если петербуржец не получил выплату в автоматизированном порядке, но имеет на нее право, он должен до 5 декабря подать заявление в районную администрацию по месту жительства.

Вы все - блокадники

Напомним, летом прошлого года, по просьбе ветеранов, к льготным категориям граждан приравняли и тех, кто прожил в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев. С нового года аналогичную социальную поддержку получают все петербуржцы, которые родились или хотя бы день проживали в блокаде – с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

С 1 января они имеют право не только на 3 тысячи рублей, о которых мы говорили выше, но и на все остальные меры поддержки, в том числе на ежемесячную денежную выплату в размере трех тысяч рублей.

в 2020 году из федерального бюджета ветеранам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда выплатят по 75 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди других мер поддержки, которые получают блокадники и дети блокадного Ленинграда, обеспечение путевками на оздоровительный отдых в государственные учреждения Санкт-Петербурга, а также бесплатный проезд в электричках, покупка месячного единого именного билета на льготных условиях и ряд прочих льгот.

Кроме того, инвалидам положена доплата к пенсии – 10 тысяч рублей – I группе, 7500 – II группе, 5000 рублей – III группе.

- Для получения льгот, гражданам, в настоящее время проживающим в Санкт-Петербурге, необходимо предоставить любые документы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944, - подчеркнули в Смольном.

Но при этом в комитете по социальной политике напомнили: если человек одновременно относится к нескольким льготным категориями, то денежную ежемесячную выплату он может получить только по одной из них, по выбору.

- Если гражданин награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и получает ежемесячную денежную выплату по этой категории, то следует иметь в виду, что с 1 февраля размер этой выплаты проиндексирован и составляет больше трех тысяч рублей, - добавили в ведомстве. – Так что не рекомендуем таким горожанами переходить на выплаты, как «дети блокады».

КОНКРЕТНО

На что имеют право те, кто прожил в Ленинграде хотя бы день в блокаду, но не имеет статуса «Житель блокадного Ленинграда»

на обеспечение путевками на оздоровительный отдых в государственные учреждения Санкт-Петербурга;

- на ежемесячную денежную выплату 3000 рублей.

- на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

- на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения с оплатой 10 процентов от тарифа

- на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге по льготной цене.

Установления статуса указанной категории граждан Законом не предусмотрено. К лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», они не приравнены.

Какие федеральные льготы есть у «Жителей блокадного Ленинграда»

Меры социальной поддержки прописаны в статье 18 федерального закона «О ветеранах». Среди них:

- льготы по пенсионному обеспечению.

- Обеспечение за счет федерального бюджета жильем, если гражданин нуждается в улучшении жилищных условий.

- Обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. Если льготник приобретет протез самостоятельно, ему выплатят компенсацию.

- Преимущественное пользование всеми видами услуг, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта.

- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов.