2020-03-19T19:20:01+03:00
Общество

Дворцовую площадь отмыли с шампунем

Главную площадь города и прилагающую к ней территорию освежили после зимы
Полина ШАНДРАК
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В промывке Дворцовой площади и прилегающей территории было задействовано 610 единиц техники.В промывке Дворцовой площади и прилегающей территории было задействовано 610 единиц техники.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на закрытие российских границ до 1 мая, а значит и отсутствие туристов, любимицу гостей и петербуржцев Дворцовую площадь сегодня приводили в порядок. Мытье центральных улиц после зимнего периода – обычная практика для Петербурга. Делается это для того, чтобы очистить территорию от грязи, а также вычистить поры асфальта от остатков противогололедных материалов и масляных нефтепродуктов. А в этом году их скопилось больше, чем обычно.

Отмывали площадь специальным шампунем для дорожных покрытий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отмывали площадь специальным шампунем для дорожных покрытий.Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты СПб ГУДП «Центр» приступили к капитальной отмывке раньше обычного: позволили погодные условия. Отмывают не просто водой, а специальным моющим шампунем для дорожных покрытий. Большие поливальные машины под давлением опрыскивают средством асфальт, он проникает в поры и буквально выталкивает все загрязнения. Затем покрытие омывают чистой водой.

Такая уборка очищает даже поры асфальта от остатков противогололедных материалов и масляных нефтепродуктов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Такая уборка очищает даже поры асфальта от остатков противогололедных материалов и масляных нефтепродуктов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В промывке города задействовано 610 единиц техники и 1280 работников. Очищаем таким же раствором, как и в прошлом году, - пояснил начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Вадим Мизюкин.

За время весенней мойки уходит до 5-6 тысяч тонн воды. Фото: Олег ЗОЛОТО

За время весенней мойки уходит до 5-6 тысяч тонн воды.Фото: Олег ЗОЛОТО

Он отметил, что за время весенней мойки уходит до 5-6 тысяч тонн воды. А летом, за ночь, выливается порядка 3,5-4 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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