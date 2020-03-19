2020-03-19T19:08:53+03:00
Звезды

Сидящие на карантине китайцы три миллиарда раз посмотрели петербургский мультик «Малышарики»

В среднем каждый житель Поднебесной осилил две серии первого российского образовательного сериала для малышей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Малышарики охватывают Китай и в офлайне. Фото: ГК «Рики»Малышарики охватывают Китай и в офлайне. Фото: ГК «Рики»
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Пока в Китае бушевал коронавирус, а люди прятались от него в своих домах, отвлечь и развлечь китайских малышей помог мультсериал, созданный в Петербурге. В феврале общее число просмотров всех трех сезонов «Малышариков» на VoD-платформах (через различные ТВ-платформы и приложения) перевалило за три миллиарда просмотров. В среднем каждый гражданин Китая посмотрел две серии этого 3D-мультфильма.

– Приятно видеть, что малышарики – младшие герои вселенной «Смешариков» – «растут», и радуют все большее количество маленьких зрителей вне зависимости от менталитета и языка, – отмечает продюсер проекта «Малышарики» Александра Артемьева. – В каждой серии есть методическая тема, урок-песенка, и весь сериал собирается в комплекс всестороннего развития ребенка, что ценится родителями по всему миру.

Создатели смешариков запустили первый в России анимационный развлекательно-образовательный проект для деток от нуля до четырех лет в ноябре 2015 года. В Китае малышариков впервые увидели в июле 2017-го.

В Китае малышариков впервые увидели в июле 2017-го. Фото: ГК «Рики»

В Китае малышариков впервые увидели в июле 2017-го. Фото: ГК «Рики»

– Сериал охватывает все сферы жизни ребенка с самого рождения – здоровье, физическое развитие, познание, социализацию, труд и творчество, – поясняют в ГК «Рики». – Он разработан при участии детских психологов и методистов и учитывает все особенности возраста малышей.

На платформах YouKu и iQiyi сериал «Малышарики» входит в топ-5 самых популярных зарубежных анимационных сериалов в дошкольном сегменте наряду с мировыми хитами «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль», а также с «Фиксиками», еще одним анимационным сериалом ГК «Рики».

Малышарики расширяют свою представленность в Поднебесной и в офлайне. Так, книжки и игрушки с веселыми кругляшами можно найти уже в 500 магазинах Китая.

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– Иногда шучу, что из детства и не выходил, – признается генеральный продюсер группы компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики», президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов.

Первая компания Ильи FunGame занималась играми – компьютерными, настольными. До этого Попов попробовал себя в дизайне детских товаров. В общем, детство – оно было всегда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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