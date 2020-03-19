В Петербурге появился Давид в «маске» от коронавируса

Это, конечно, не пятиметровый мраморный шедевр руки Микеланджело, но взгляд приковывает с такой же силой. Изображение статуи Давида сегодня появилось в одном из дворов города на Неве. Петербургский красавец оказался скромнее своего итальянского прототипа и прикрыл причинное место зеленым листком.

Теперь, чтобы увидеть шедевр Микеланджело, не надо лететь за границуФото: СОЦСЕТИ

Такой же листок, подозрительно напоминающий медицинскую маску, и на его лице. Ведь, как поясняют авторы уличной картины, перед карантинными мерами все равны – даже символы эпохи Возрождения. И раз петербуржцы из-за пандемии не могут полюбоваться на настоящего Давида, его «младший» соратник готов возвеличиться посреди Северной столицы и радовать искушенных шедеврами мировой культуры горожан.

Давид надел "маску", подавая пример петербуржцамФото: СОЦСЕТИ

- Италия первой в Европе приняла удар на себя и страдает сегодня сильнее остальных! И даже Давид вынужден соблюдать строгие карантинные меры. Но мы верим - он сможет! Он очнется, он снова выйдет на схватку с чудовищем и победит!! И человечество прозреет! Увидит - как прекрасна планета, поймет - нет ничего ценнее здоровья, добрых отношений и красоты! Италия, мы с тобой и со всем миром! Viva Italia!, - пишет на своей странице в соцсетях художник Олег Лукьянов.

Уличные художники таким креативным способом решили поддержать ИталиюФото: СОЦСЕТИ

Создатели картины надеются, что сердце коммунальщиков все же дрогнет, а рука – не поднимется закрасить добропорядочного Давида, подающего жителям пример, что на улицу надо выходить исключительно в медицинской маске. А если граффити все же исчезнет, у художников один ответ: «Кто закрасит, тот сам коронавирус!»